Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Olan (ADHD) Bireylerin Sosyal Zekaları Daha mı Yüksek?

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB) son yıllarda özellikle çocuklara sık konan tanılardan. Odaklanama, aşırı hareket veya içgüdülerle hareket etmeye neden olan nöropsikiyatrik bir bozukluk olan ADHD hakkında sık sık çıkan bir tartışma da var. Pek çok kişiye göre DEHB ciddi bir sorun ama kimilerine göre bu bozukluğun getirdiği avantajlar da var. Tartışma da bu yüzden çıktı.