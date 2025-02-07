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Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Olan (ADHD) Bireylerin Sosyal Zekaları Daha mı Yüksek?

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Olan (ADHD) Bireylerin Sosyal Zekaları Daha mı Yüksek?

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
07.02.2025 - 14:40

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB) son yıllarda özellikle çocuklara sık konan tanılardan. Odaklanama, aşırı hareket veya içgüdülerle hareket etmeye neden olan nöropsikiyatrik bir bozukluk olan ADHD hakkında sık sık çıkan bir tartışma da var. Pek çok kişiye göre DEHB ciddi bir sorun ama kimilerine göre bu bozukluğun getirdiği avantajlar da var. Tartışma da bu yüzden çıktı.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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