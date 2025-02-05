Yurt Dışına Çıkanların Benzer Paylaşımlar Yapması Tartışma Yarattı
Yurt Dışına Çıkanların Benzer Paylaşımlar Yapması Tartışma Yarattı
Yapımı 632 yıl süren Avrupa'nın en önemli yapılarından Köln Katedrali'ni görmüşsünüzdür. Üstelik görmek için araştırmaya gerek yok. Rammstein'ın Sonne şarkısı fonuyla sürekli önümüze düşüyor bu ihtişamlı yapı... Tabii bu kadar trend olunca yurt dışına çıkan Türklerin ilk tercihlerinden biri de burası ve buradan atılan hikayeler oluyor. Tabii her şey olduğu gibi bu da tartışıldı.
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Malum AB ülkelerine vize almak zorlu ve garantisi olmayan bir süreç ama yeşil pasaportu olanlar da bu haklarından faydalanıyor ve bu durum da sosyal medyada dile getiriliyor.
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Sürekli aynı yerlerden gelen paylaşımlara da eleştiriler geliyor.
Tabii bu da özellikle Köln ve meşhur yapıyı öne çıkarıyor.
Bu paylaşım da Twitter'da ortalığın karışmasına neden oldu.
Bu paylaşıma eleştiriler de geldi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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