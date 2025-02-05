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Yurt Dışına Çıkanların Benzer Paylaşımlar Yapması Tartışma Yarattı

Yurt Dışına Çıkanların Benzer Paylaşımlar Yapması Tartışma Yarattı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
05.02.2025 - 15:20

Yapımı 632 yıl süren Avrupa'nın en önemli yapılarından Köln Katedrali'ni görmüşsünüzdür. Üstelik görmek için araştırmaya gerek yok. Rammstein'ın Sonne şarkısı fonuyla sürekli önümüze düşüyor bu ihtişamlı yapı... Tabii bu kadar trend olunca yurt dışına çıkan Türklerin ilk tercihlerinden biri de burası ve buradan atılan hikayeler oluyor. Tabii her şey olduğu gibi bu da tartışıldı.

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Malum AB ülkelerine vize almak zorlu ve garantisi olmayan bir süreç ama yeşil pasaportu olanlar da bu haklarından faydalanıyor ve bu durum da sosyal medyada dile getiriliyor.

Malum AB ülkelerine vize almak zorlu ve garantisi olmayan bir süreç ama yeşil pasaportu olanlar da bu haklarından faydalanıyor ve bu durum da sosyal medyada dile getiriliyor.
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Sürekli aynı yerlerden gelen paylaşımlara da eleştiriler geliyor.

Sürekli aynı yerlerden gelen paylaşımlara da eleştiriler geliyor.
twitter.com

Tabii bu da özellikle Köln ve meşhur yapıyı öne çıkarıyor.

Tabii bu da özellikle Köln ve meşhur yapıyı öne çıkarıyor.
twitter.com

Bu paylaşım da Twitter'da ortalığın karışmasına neden oldu.

Bu paylaşım da Twitter'da ortalığın karışmasına neden oldu.
twitter.com

Bu paylaşıma eleştiriler de geldi.

Bu paylaşıma eleştiriler de geldi.
twitter.com
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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