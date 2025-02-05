Yurt Dışına Çıkanların Benzer Paylaşımlar Yapması Tartışma Yarattı

Yapımı 632 yıl süren Avrupa'nın en önemli yapılarından Köln Katedrali'ni görmüşsünüzdür. Üstelik görmek için araştırmaya gerek yok. Rammstein'ın Sonne şarkısı fonuyla sürekli önümüze düşüyor bu ihtişamlı yapı... Tabii bu kadar trend olunca yurt dışına çıkan Türklerin ilk tercihlerinden biri de burası ve buradan atılan hikayeler oluyor. Tabii her şey olduğu gibi bu da tartışıldı.