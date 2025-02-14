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Dikkat! Bu Sevgililer Günü’nde Partnerine Hangi Şarkıyı Armağan Etmemelisin?

etiket Dikkat! Bu Sevgililer Günü’nde Partnerine Hangi Şarkıyı Armağan Etmemelisin?

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
14.02.2025 - 16:53

Hep partnerine armağan etmen gereken şarkıları söylüyoruz ama bu sefer ona hangi şarkıyı armağan etmemen gerektiğini söyleyeceğiz, yani biraz farklı bir test olacak!

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Partnerine bir şarkı hediye edeceksin ama hangi konsept daha çok ilgisini çeker diye düşünüyorsun?

Sevgililer Günü’nde partnerin için nasıl bir atmosfer yaratmayı planlıyorsun?

Partnerin müzik konusunda en hassas olduğu şey ne olabilir?

Müzik kulağının olduğunu düşünüyor musun?

Sevgililer Günü planında hangisi kesinlikle olmaz?

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Partnerin bir film sahnesinden fırlamış gibi hissetmek istese, bu hangi tür olurdu?

O gün şarkıyı armağan ettin ve partnerin yüzü donuk kaldı. Ne yaparsın?

Son olarak şunu soralım: Partnerine o gün bir çiçek vermek istesen, bunlardan hangisini verirdin?

İrem Derici - Kalbimin Tek Sahibine!

Harun Kolçak - Gir Kanıma!

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Onur Akın - Seviyorum Seni!

Mustafa Ceceli - Aşkım Benim!

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Ma Belle
Ma Belle
Onedio Üyesi
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