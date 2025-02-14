Dikkat! Bu Sevgililer Günü’nde Partnerine Hangi Şarkıyı Armağan Etmemelisin?
Dikkat! Bu Sevgililer Günü’nde Partnerine Hangi Şarkıyı Armağan Etmemelisin?
Hep partnerine armağan etmen gereken şarkıları söylüyoruz ama bu sefer ona hangi şarkıyı armağan etmemen gerektiğini söyleyeceğiz, yani biraz farklı bir test olacak!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Partnerine bir şarkı hediye edeceksin ama hangi konsept daha çok ilgisini çeker diye düşünüyorsun?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sevgililer Günü’nde partnerin için nasıl bir atmosfer yaratmayı planlıyorsun?
Partnerin müzik konusunda en hassas olduğu şey ne olabilir?
Müzik kulağının olduğunu düşünüyor musun?
Sevgililer Günü planında hangisi kesinlikle olmaz?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Partnerin bir film sahnesinden fırlamış gibi hissetmek istese, bu hangi tür olurdu?
O gün şarkıyı armağan ettin ve partnerin yüzü donuk kaldı. Ne yaparsın?
Son olarak şunu soralım: Partnerine o gün bir çiçek vermek istesen, bunlardan hangisini verirdin?
İrem Derici - Kalbimin Tek Sahibine!
Harun Kolçak - Gir Kanıma!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Onur Akın - Seviyorum Seni!
Mustafa Ceceli - Aşkım Benim!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın