Dijital Detoksun Hayatımızdaki 10 Olumlu Etkisi

Gündüz vaktiniz yoksa genellikle geceleri dijital dünyaya adım atıyorsunuzdur. Gündüzleri vaktiniz varsa bile geceleri pek işiniz olmadığı için ekran karşısında daha çok kalıyorsunuz ve bu da uykuya dalma hızınızı yavaşlatıyor. Detoks, daha iyi bir uyku çekmenizi sağlar ve daha kaliteli bir uyku çekersiniz.