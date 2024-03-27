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Dijital Detoksun Hayatımızdaki 10 Olumlu Etkisi

etiket Dijital Detoksun Hayatımızdaki 10 Olumlu Etkisi

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
27.03.2024 - 10:31

Dijital dünyanın içerisinde bazen öyle bir savruluyoruz ki, gerçek dünyayı bir anlığına da olsa unutuyoruz. Sosyal medyadaki trendleri, dünyadaki gelişmeleri kaçırmamak için ekranlara kilitlenmekten kendi yaşantımızı bazen ihmal ediyoruz.

Bunun için dijital detoks yapmak şart. Faydaları saymakla bitmez ama biz dijital detoks yaptığınızda göreceğiniz faydaları sıraladık!

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1. FOMO (Fear of Missing Out) olayından kurtulmuş oluruz. Peki nedir bu FOMO?

1. FOMO (Fear of Missing Out) olayından kurtulmuş oluruz. Peki nedir bu FOMO?

FOMO, yaklaşık olarak 'kaybetme korkusu' anlamına geliyor. Yani sosyal medya trendlerini, dünyada yaşanan gelişmeleri ve takip ettiğimiz kişilerin paylaşımlarını kaçırma korkusu aslında. Bu korku, bizde sürekli ekranları kontrol etme isteği uyandırıyor ve bir süre sonra ekran karşısında uzun zaman geçiriyoruz. Yapacağınız dijital detoks, ilk olarak bunun önüne geçecek ve kendinizi daha özgür hissedeceksiniz.

2. Stres ve kaygı seviyenizde azalma görürseniz şaşırmayın!

Kaybetme korkusu ister istemez stres ve kaygı yaratır. Zaten yaşayacağımız tek bir hayatımız varken neden sırf birkaç Instagram gönderisi görmeyeceğiz diye stres yaşıyoruz ki? Dijital detoks, stres seviyenizi düşüreceği gibi kaygılanmanızı da engeller.

3. Dijital detoksa başladığınızda odak süreniz da da artar.

Kısa ve hemen tüketilebilen içerikler, odak süremizi kısaltıyor ve birkaç dakika önce izlediğimiz bir videoyu hatırlayamıyoruz bile. Çok fazla uyaran etkisinde kalıyoruz ve haliyle odak süremiz de kısalıyor. Detoks sayesinde odak süreniz ilk başta anlamasanız bile bir süre sonra artacak ve emin olun hemen fark edeceksiniz.

4. Bu detoks, uyku kalitenizin artmasına da ayrıca yardımcı oluyor.

Gündüz vaktiniz yoksa genellikle geceleri dijital dünyaya adım atıyorsunuzdur. Gündüzleri vaktiniz varsa bile geceleri pek işiniz olmadığı için ekran karşısında daha çok kalıyorsunuz ve bu da uykuya dalma hızınızı yavaşlatıyor. Detoks, daha iyi bir uyku çekmenizi sağlar ve daha kaliteli bir uyku çekersiniz.

5. Uykuya daha rahat dalacağınız için gündüzleri daha rahat bir şekilde uyanırsınız.

Gece uykusu, günün hiçbir saatinde çekilen uykunun yerini almıyor. Vücudunuzun ihtiyacı olan uykuyu ve dinlenmeyi gece karşıladığınız zaman sabahları daha zinde bir şekilde uyanırsınız. Mesela bu sabah nasıl uyandınız?

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6. Çevrenizdekilerle daha sık zaman geçirirsiniz ve sosyal etkileşiminiz artar.

6. Çevrenizdekilerle daha sık zaman geçirirsiniz ve sosyal etkileşiminiz artar.

Her ne kadar sosyal medya uygulamalarında yakınlarınız ile etkileşimde olsanız bile gerçek hayattaki etkileşimin yerini almaz. Beraber içeceğiniz kahve, yiyeceğiniz bir yemek ve edeceğiniz sohbet bile daha keyifli olacak.

7. Pek çok negatif duygulardan uzaklaşmış olursunuz. Nasıl mı? 👇

Sosyal medyada çoğunlukla insanların göstermek istediği şeyleri görürüz ve olayların arka planlarını asla bilemeyiz. Örneğin yaşantımızda aksilikler varken hayatı çok güzel giden birine imrenebiliriz ve bu da ekstrem durumlarda yetersizlik hissiyatı oluşturabilir. Ancak kişinin ne yaşadığını tam olarak bilemeyiz. Bu yüzden sosyal medyaya çok takılmamak gerek!

8. Bu negatif duygulardan uzaklaştığınızda doğal olarak öz güveniniz de artmış olur.

Dediğimiz gibi, pek çok negatif duyguyu hissetmemize neden olabilen sosyal medya uygulamaları, öz güvenimizi zedeleyebilir. Bunun önüne geçebilmek için dijital detoks, en önemli adımlardan biri olacaktır. Kendinizi daha çok sevecek ve kendinizle daha fazla ilgileneceksiniz.

9. Doğa ile daha çok vakit geçirebiliriz.

Teknolojiye olan bağımlılığımız, dış dünya ile bağlantımızı koparabilir. Dijital araçlardan uzak durarak doğada vakit geçirme şansı bulur ve doğanın iyileştirici etkisini deneyimleriz. Hazır havalar güzelleşmeye başlarken dijital detoks, temiz havanın tadını çıkarmak için iyi bir fırsat olabilir!

10. Dijital araçların neden olduğu duruş bozukluklarını minimize edebilirsiniz.

10. Dijital araçların neden olduğu duruş bozukluklarını minimize edebilirsiniz.

Uzun süre ekran karşısında durmak, kötü duruş ve göz yorgunluğuna sebep olabilir. Dijital detoksu uygulayarak daha aktif bir yaşam sürebilir ve fiziksel sağlığınızı iyileştirebilirsiniz. Eğer bilgisayar başında çalışıyorsanız bir şey diyemeyiz ancak boş zamanınızda dijital araçlardan olabildiği kadar uzak durabilirsiniz.

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