Devlet Bahçeli'den Terörsüz Türkiye Açıklaması: "Barış Teslimiyet Değildir"

Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde:

“Terörsüz Türkiye, doğru zamanda atılan doğru bir adımdır. Vatan ve millet aşkı ile, devlet millet dayanışması ile yürütülen hayırlı bir sürecin sonucu olacaktır. TBMM’nin aldığı inisiyatif millet adına son derece dikkatli yürütülmekte. Bu tabloyu yakından takip ediyoruz. Bu meselede hiçbir boşluğun, hiçbir tavizin kabulü mümkün değildir. Barış taviz değildir, barış devletin milletin onurunu gözeterek sağlanan dengedir. Türkiye Cumhuriyeti köklü kardeşliğin, ortak kaderin en sağlam teminatıdır. Aziz milletimizin kardeşliğini zedelemeye kimsenin gücü yetmeyecektir.

Bugün dünyada yaşanan gelişmelerle küresel enerji sistemi ciddi risk altında ve bu tüm ülkeleri etkileyecek seviyeye ulaştı. Hürmüz'deki gelişmeler küresel enerji düzeninin ne denli hassas hale geldiğini ortaya koydu. Enerji üsleri doğrudan risk altındadır. Bu çok derin bir kırılmadır, enerji güvenliği meselesi. Türkiye'nin rolü yeniden tanımlanmaktadır. Türkiye farklı güzergahları buluşturan, denge kurabilen güç haline gelmiştir. Türkiye bu yeni dönemi doğru okuyan, oyunu yeniden kuran, geleceği şekillendiren bir iradeyi temsil etmektedir. Enerji güçtür, istikrardır, barışın anahtarıdır. Enerjide bağımsızlık Türkiye'nin Kızılelma'sıdır. Bu hedef biz zorunluluktur.

Dünyada değerler sisteminin çöktüğü, büyük anlatıların iflas ettiği tarihi dönemeçteyiz. Küresel düzenin derin şekilde sarsıldığı bu dönemde kararlarımızı bu gerçekle ortak sorumlulukla almalıyız. Tarihin kopuş anlarında en etkili güvenlik milli birlik içinde ortak iradeye dayanan güvenliktir. Bu hepimizin ahlaki ve vicdani sorumluluğu. Yaşanılan çatışmalar eskinin tam olarak öldüğünü yeninin ise henüz doğmadığını gösteriyor. Bu da tam olarak kriz durumudur. Her kriz dönemi bir eşiktir. Küresel örgütler işlevselliğini yitirmiş ve çözüm üretme kabiliyetini kaybetti. Trump ve Netanyahu zora dayanan hegemonyanın sürdürülemez olduğunu göz ardı etmiş ve ibretlik bir hata yapmışlardır. Bu hatalarını devam etmekteler. Söz varlığı tükenmiş ve batılı akıl için yolun sonu görünmüştür. Trump karşıtı yürüyüşler ve savaş karşıtı tartışmalar karşısında Trump yönetimi gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalacaktır.”