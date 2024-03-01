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Beşiktaş , Galatasaray
Dev Derbi, Dev Keyif! Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş ve Galatasaray Karşı Karşıya Geliyor

Dev Derbi, Dev Keyif! Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş ve Galatasaray Karşı Karşıya Geliyor

Beşiktaş galatasaray
Onedio Content
Onedio Content - Onedio Editörü
01.03.2024 - 18:44

Süper Lig'in 28. haftasında nefes kesecek derbi mücadelesi için geri sayım başladı. Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki bu kritik karşılaşma, kuşkusuz yine futbolseverlere unutulmaz anlar yaşatacak. Galatasaray, zirve yarışında liderlik koltuğunu kaptırmama hedefindeyken Beşiktaş kötü geçen sezonda taraftarına derbi galibiyeti hediye etmek istiyor. Büyük heyecanın ve çekişmenin hâkim olacağı 90 dakikanın sonunda hangi takımın sahadan mutlu ayrılacağı merak konusu. Peki, Beşiktaş - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş - Galatasaray maçı hangi kanalda yayınlanacak? Ayrıntılar haberimizde!

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Beşiktaş ile Galatasaray, Süper Lig tarihinde 132'nci kez karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş ile Galatasaray, Süper Lig tarihinde 132'nci kez karşı karşıya gelecek.
Beşiktaş ile Galatasaray, Süper Lig tarihinde 132'nci kez karşı karşıya gelecek.

Rekabet tarihinde sarı - kırmızılı ekip, 49 galibiyetle Beşiktaş'ın 39 galibiyetine karşı üstünlük sağlıyor. Son altı Süper Lig maçında Galatasaray'ı konuk eden Beşiktaş ise bu rekabet tarihinde üst üste yedi iç saha galibiyeti alan ilk takım olmayı hedefliyor.

Aralarında oynadıkları en son maçta Galatasaray evinde Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etmişti.

Aralarında oynadıkları en son maçta Galatasaray evinde Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etmişti.

Rams Park'ta oynanan maçta Galatasaray, Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ederek galibiyete ulaşmıştı. Kıran kırana geçen mücadelede iki gol atan Icardi maçın yıldızı olmuştu.

Beşiktaş - Galatasaray sakatlar ve cezalılar

Beşiktaş - Galatasaray sakatlar ve cezalılar

Beşiktaş'ta, Anes Hadziahmetovic, Alex Oxlade-Chamberlain ve Tayfur Bingöl'ün sakatlık nedeniyle forma giyemeyecekler. Gedson Fernandez ve Bakthiyor Zaynutdinov ise kart cezalısı. Galatasaray'da takımla çalışmalara gelecek hafta başlaması beklenen Ziyech bu maçta forma giyemeyecek. Ndombele ve yeni transfer Aurier'in durumu maç saatinde belli olacak.

Beşiktaş - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş - Galatasaray maçında hakem Halil Umut Meler görev alacak. Maçın yardımcı hakemliklerini ise Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. 3 Mart Pazartesi günü oynanacak mücadele, saat 19.00'da Tüpraş Stadyumunda başlayacak. Karşılaşma, beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Beşiktaş - Galatasaray derbisini tek maç satın alarak izleyebilirsiniz.

Beşiktaş - Galatasaray derbisini tek maç satın alarak izleyebilirsiniz.

Beşiktaş - Galatasaray maçını izlemek istiyorsanız yapmanız gereken çok kolay. Maçı satın almak için linkler:

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