Dev Derbi, Dev Keyif! Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş ve Galatasaray Karşı Karşıya Geliyor

Süper Lig'in 28. haftasında nefes kesecek derbi mücadelesi için geri sayım başladı. Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki bu kritik karşılaşma, kuşkusuz yine futbolseverlere unutulmaz anlar yaşatacak. Galatasaray, zirve yarışında liderlik koltuğunu kaptırmama hedefindeyken Beşiktaş kötü geçen sezonda taraftarına derbi galibiyeti hediye etmek istiyor. Büyük heyecanın ve çekişmenin hâkim olacağı 90 dakikanın sonunda hangi takımın sahadan mutlu ayrılacağı merak konusu. Peki, Beşiktaş - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş - Galatasaray maçı hangi kanalda yayınlanacak? Ayrıntılar haberimizde!