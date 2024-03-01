Dev Derbi, Dev Keyif! Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş ve Galatasaray Karşı Karşıya Geliyor
Dev Derbi, Dev Keyif! Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş ve Galatasaray Karşı Karşıya Geliyor
Süper Lig'in 28. haftasında nefes kesecek derbi mücadelesi için geri sayım başladı. Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki bu kritik karşılaşma, kuşkusuz yine futbolseverlere unutulmaz anlar yaşatacak. Galatasaray, zirve yarışında liderlik koltuğunu kaptırmama hedefindeyken Beşiktaş kötü geçen sezonda taraftarına derbi galibiyeti hediye etmek istiyor. Büyük heyecanın ve çekişmenin hâkim olacağı 90 dakikanın sonunda hangi takımın sahadan mutlu ayrılacağı merak konusu. Peki, Beşiktaş - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş - Galatasaray maçı hangi kanalda yayınlanacak? Ayrıntılar haberimizde!
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Beşiktaş ile Galatasaray, Süper Lig tarihinde 132'nci kez karşı karşıya gelecek.
Aralarında oynadıkları en son maçta Galatasaray evinde Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etmişti.
Beşiktaş - Galatasaray sakatlar ve cezalılar
Beşiktaş - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Beşiktaş - Galatasaray derbisini tek maç satın alarak izleyebilirsiniz.
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