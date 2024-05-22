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Derin Sözleriyle Etkileyici Bir Deneyim Yaşatan 12 Hozier Şarkısı

etiket Derin Sözleriyle Etkileyici Bir Deneyim Yaşatan 12 Hozier Şarkısı

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
22.05.2024 - 18:21

Sözlerini dinlediğinde anlam arayışında boğulacağın 12 Hozier şarkısı bu içerikte!

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1. Hozier - Take Me To Church

2. Hozier - Someone New

3. Hozier - Why Would You Be Loved (Official Lyric Video)

4. Hozier - Unheard (Behind The EP)

5. Hozier - Empire Now (Official Lyric Video)

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6. Hozier - Too Sweet (Official Lyric Video)

7. Hozier - Be (Behind The Song)

8. Hozier - I, Carrion (Icarian) (Official Audio)

9. Hozier - Abstract (Psychopomp) (Official Audio)

10. Hozier - Butchered Tongue (Official Audio)

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11. Hozier - Who We Are (Official Audio)

12. Hozier - De Selby (Part 2) (Official Video)

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