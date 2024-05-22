Derin Sözleriyle Etkileyici Bir Deneyim Yaşatan 12 Hozier Şarkısı
Derin Sözleriyle Etkileyici Bir Deneyim Yaşatan 12 Hozier Şarkısı
Sözlerini dinlediğinde anlam arayışında boğulacağın 12 Hozier şarkısı bu içerikte!
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1. Hozier - Take Me To Church
2. Hozier - Someone New
3. Hozier - Why Would You Be Loved (Official Lyric Video)
4. Hozier - Unheard (Behind The EP)
5. Hozier - Empire Now (Official Lyric Video)
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6. Hozier - Too Sweet (Official Lyric Video)
7. Hozier - Be (Behind The Song)
8. Hozier - I, Carrion (Icarian) (Official Audio)
9. Hozier - Abstract (Psychopomp) (Official Audio)
10. Hozier - Butchered Tongue (Official Audio)
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