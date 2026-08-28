Deprem Uzmanı Naci Görür’ün Paylaşımı ‘İstanbul Depremi Uyarısı’ Sanıldı: Özür Dileyerek Açıklama Yaptı

Görür'ün hesabından hiçbir açıklama olmadan sadece 'i' harfinin paylaşılması, saniyeler içinde binlerce etkileşim alarak geniş çaplı bir tartışmanın fitilini ateşledi. Vatandaşlar, deprem konusundaki uzmanlığıyla bilinen ismin bu tek harfle ne anlatmak istediğini çözmek için yoğun bir çaba sarf etti.

Paylaşımın altı hızla yorumlarla dolarken, ortaya atılan en güçlü iddia bu harfin İstanbul'u temsil ettiği yönündeydi. Birçok kullanıcı, beklenen büyük Marmara depremine yönelik şifreli veya acil bir uyarı yapıldığını düşünerek büyük bir tedirginlik yaşadı. Akıllarda oluşan soru işaretleri platformda en çok konuşulan konular arasına girerken, gizemli mesajın ardındaki gerçek çok geçmeden ortaya çıktı.