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Deprem Uzmanı Naci Görür’ün Paylaşımı ‘İstanbul Depremi Uyarısı’ Sanıldı: Özür Dileyerek Açıklama Yaptı

Deprem Uzmanı Naci Görür’ün Paylaşımı ‘İstanbul Depremi Uyarısı’ Sanıldı: Özür Dileyerek Açıklama Yaptı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
28.08.2026 - 11:39
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Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür'ün sosyal medya hesabından yanlışlıkla paylaştığı tek bir 'i' harfi, olası bir İstanbul depremi uyarısı sanılarak büyük paniğe yol açtı. Kısa sürede gündem olan gizemli paylaşımın ardından açıklama yapan Görür, durumun tamamen teknolojik bir hatadan kaynaklandığını belirterek takipçilerinden özür diledi.

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Türkiye'nin önde gelen yerbilimcilerinden Prof. Dr. Naci Görür'ün X platformu üzerinden yaptığı sıra dışı paylaşım, sosyal medya kullanıcılarını kısa süreliğine alarma geçirdi.

Türkiye'nin önde gelen yerbilimcilerinden Prof. Dr. Naci Görür'ün X platformu üzerinden yaptığı sıra dışı paylaşım, sosyal medya kullanıcılarını kısa süreliğine alarma geçirdi.

Görür'ün hesabından hiçbir açıklama olmadan sadece 'i' harfinin paylaşılması, saniyeler içinde binlerce etkileşim alarak geniş çaplı bir tartışmanın fitilini ateşledi. Vatandaşlar, deprem konusundaki uzmanlığıyla bilinen ismin bu tek harfle ne anlatmak istediğini çözmek için yoğun bir çaba sarf etti.

Paylaşımın altı hızla yorumlarla dolarken, ortaya atılan en güçlü iddia bu harfin İstanbul'u temsil ettiği yönündeydi. Birçok kullanıcı, beklenen büyük Marmara depremine yönelik şifreli veya acil bir uyarı yapıldığını düşünerek büyük bir tedirginlik yaşadı. Akıllarda oluşan soru işaretleri platformda en çok konuşulan konular arasına girerken, gizemli mesajın ardındaki gerçek çok geçmeden ortaya çıktı.

Takipçilerinin yaşadığı paniği ve bilgi kirliliğini fark eden Prof. Dr. Naci Görür, duruma müdahale ederek yeni bir açıklama yayınladı.

Takipçilerinin yaşadığı paniği ve bilgi kirliliğini fark eden Prof. Dr. Naci Görür, duruma müdahale ederek yeni bir açıklama yayınladı.

Ortada herhangi bir deprem mesajı olmadığını net bir dille ifade eden deneyimli uzman, olayın tamamen bir teknoloji kazası olduğunu itiraf etti. Telefonunun bozuk olabileceğini veya cihazı kullanma konusunda yeterince iyi olmadığını samimiyetle dile getiren Görür, farkında olmadan imla hataları yaptığını ve yanlış yerlere tıkladığını belirtti. İnsanları endişelendirdiği için üzgün olduğunu söyleyen Görür, halkın bu harfi çözmek için boşuna dertlendiğini ifade ederek kamuoyundan özür diledi. Böylece, sosyal medyayı kasıp kavuran tek harflik deprem uyarısı efsanesi, basit bir klavye hatası olarak kayıtlara geçti.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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