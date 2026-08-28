Deprem Uzmanı Naci Görür’ün Paylaşımı ‘İstanbul Depremi Uyarısı’ Sanıldı: Özür Dileyerek Açıklama Yaptı
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Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür'ün sosyal medya hesabından yanlışlıkla paylaştığı tek bir 'i' harfi, olası bir İstanbul depremi uyarısı sanılarak büyük paniğe yol açtı. Kısa sürede gündem olan gizemli paylaşımın ardından açıklama yapan Görür, durumun tamamen teknolojik bir hatadan kaynaklandığını belirterek takipçilerinden özür diledi.
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Türkiye'nin önde gelen yerbilimcilerinden Prof. Dr. Naci Görür'ün X platformu üzerinden yaptığı sıra dışı paylaşım, sosyal medya kullanıcılarını kısa süreliğine alarma geçirdi.
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Takipçilerinin yaşadığı paniği ve bilgi kirliliğini fark eden Prof. Dr. Naci Görür, duruma müdahale ederek yeni bir açıklama yayınladı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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