Denizin Tadını İstanbul'da Çıkarmak İsteyenlere Giriş Ücreti En Uygun Plajlar
Denizin Tadını İstanbul'da Çıkarmak İsteyenlere Giriş Ücreti En Uygun Plajlar
Kavurucu sıcaklar geldiğine göre 'Nereye, hangi plaja gitsek?' sorusunu da artık sık sık duyacağız demektir. İstanbul'da deniz, kum ve güneş keyfi yapmak isteyenler için belediye plajları dahil güncel 2024 plaj ücretlerini içeriğimizde derledik.
Gelin birlikte bakalım...
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BELTUR plajlarında fiyatlar oldukça uygun.
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Adalarda denize girmek isteyenler halk plajını tercih edebilir.
Hafta içi ve hafta sonu 09:00 – 19:00 saatleri arasında hizmet veriliyor.
Mavi bayraklı plajlarda giriş ücretleri ne kadar?
Başka bir alternatif olarak Sedef Adası da düşünülebilir.
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