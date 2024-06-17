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Denizin Tadını İstanbul'da Çıkarmak İsteyenlere Giriş Ücreti En Uygun Plajlar

Denizin Tadını İstanbul'da Çıkarmak İsteyenlere Giriş Ücreti En Uygun Plajlar

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
17.06.2024 - 12:16

Kavurucu sıcaklar geldiğine göre 'Nereye, hangi plaja gitsek?' sorusunu da artık sık sık duyacağız demektir. İstanbul'da deniz, kum ve güneş keyfi yapmak isteyenler için belediye plajları dahil güncel 2024 plaj ücretlerini içeriğimizde derledik. 

Gelin birlikte bakalım...

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BELTUR plajlarında fiyatlar oldukça uygun.

BELTUR plajlarında fiyatlar oldukça uygun.

Caddebostan ve Florya Güneş plajları giriş ücreti : 

  • Tam ücret 60

  • Öğrenci: 30

  • Engelliler, engelli refakatçisi, 65 yaş üstü, şehit aileleri, gaziler ve aileleri, görevli engelli, görevli engelli ailelerine ise ücretsiz.

(Şezlonglar ve şemsiyeler fiyata dahil)

Adalarda denize girmek isteyenler halk plajını tercih edebilir.

Adalarda denize girmek isteyenler halk plajını tercih edebilir.

BELTUR'un hizmeti adalarda da bulunuyor. Caddebostan ve Florya'nın yanı sıra adalarda da uygun ücret karşılığında belediyeye ait plajda denize girebilirsiniz.

Hafta içi ve hafta sonu 09:00 – 19:00 saatleri arasında hizmet veriliyor.

Hafta içi ve hafta sonu 09:00 – 19:00 saatleri arasında hizmet veriliyor.

  • Hafta içi giriş ücreti: 350 TL

  • Hafta sonu giriş ücreti: 550 TL

(Fiyatlara şezlonglar, şemsiyeler ve Bostancı'dan direkt ulaşım dahil.)

Mavi bayraklı plajlarda giriş ücretleri ne kadar?

Mavi bayraklı plajlarda giriş ücretleri ne kadar?

Şile'de kişi başı giriş ücretleri 200-800 TL değişirken, Sarıyer'deki işletmelerde 250- 750 TL arasında değişiyor. Florya'da ise giriş ücreti olarak ortalama 500 TL ödemeniz gerekiyor.

Başka bir alternatif olarak Sedef Adası da düşünülebilir.

Başka bir alternatif olarak Sedef Adası da düşünülebilir.

Ne BELTUR, ne Şile, ne Sarıyer diyorsanız Sedef Adası da farklı bir alternatif olarak sunulabilir. Ancak ücret biraz fazla kaçabilir. Sedef Adası'nda bulunan bir tesis kişi başı 1000 TL giriş ücretiyle dikkat çekiyor. 

Tabii tercih sizin...

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