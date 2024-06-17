Denizin Tadını İstanbul'da Çıkarmak İsteyenlere Giriş Ücreti En Uygun Plajlar

Kavurucu sıcaklar geldiğine göre 'Nereye, hangi plaja gitsek?' sorusunu da artık sık sık duyacağız demektir. İstanbul'da deniz, kum ve güneş keyfi yapmak isteyenler için belediye plajları dahil güncel 2024 plaj ücretlerini içeriğimizde derledik.

Gelin birlikte bakalım...