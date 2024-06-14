"Saçlarım 1 Günde Yağlanıyor" Diyorsanız İşinize Yarayabilecek 10 Çözüm
"Saçlarım 1 Günde Yağlanıyor" Diyorsanız İşinize Yarayabilecek 10 Çözüm
Herkesin saç yapısı farklı olsa da hızlı saç yağlanması problemi herkesin muzdarip olduğu bir durum! Bu probleme çözüm üretmek için birkaç öneriyle geldik...
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1. Şampuan sıklığını azaltmalısınız.
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2. Doğru şampuanı kullanın.
3. Kuru şampuan kullanarak yağlı görüntüden kurtulabilirsiniz.
4. Ilık su ile duşa alın.
5. Saç kremini doğru kullanın.
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