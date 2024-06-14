"Saçlarım 1 Günde Yağlanıyor" Diyorsanız İşinize Yarayabilecek 10 Çözüm

Saçlarınızı her gün yıkamaktan hoşlanıyorsanız maalesef buna bir dur demenin vakti geldi. Her gün yıkanan saçlar yağsız bir görünüme sahip olsa da, sürekli yıkadığınız için saç deriniz daha fazla yağ üretiyor. Haftada 2-3 kez saç yıkayın.