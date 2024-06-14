Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Güzellik
Cilt & Vücut Bakımı
Doğru Güneş Kremi Nasıl Seçilir? Güneş Kremi Seçerken Dikkat Etmen Gereken 10 Özellik

etiket Doğru Güneş Kremi Nasıl Seçilir? Güneş Kremi Seçerken Dikkat Etmen Gereken 10 Özellik

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
14.06.2024 - 20:24

Sonunda yaz geldi! Yazı en güzel ve sağlıklı şekilde geçirmenin yolu ise güneş kremi kullanmaktan geçiyor. Peki doğru güneş kremi nasıl bulunur? Cevabı bu içeriğimizde!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. Güneş ışınlarının farklı türlerine karşı koruması olmalı.

UVA ışınları cilt yaşlanması ve kırışıklıklara; UVB ışınları ise yanık ve cilt kanserine yol açabiliyor. Bu yüzden seçeceğiniz güneş kremi güneş ışınlarının UVA ve UVB türlerine karşı koruma sağlamalı.

2. Üstün koruma için SPF seviyesi yüksek olmalı.

SPF, yani güneş koruma faktörü, güneş kreminin sizi UVB ışınlarından ne kadar koruduğunu gösteriyor. SPF 30 bir güneş kremi aldığınızda UVB ışınlarının %97’si engellenir. SPF 50 ise %98’ini engelleyebiliyor. Günlük güneş kremi kullanımların için en az SPF 30 güneş kremlerini tercih etmelisin.

3. Kesinlikle suya dayanıklı bir güneş kremi seçmelisiniz.

Yazın denize giriyor, gün içinde de bol bol terliyoruz. Bu nedenle seçeceğiniz güneş kremi kesinlikle suya dayanaklı olmalı. Suya dayanıklı güneş kremleri su veya terle karşılaştığında da cildinizi güneşin zararlı ışınlarından korumaya devam eder.

4. Hipoalerjenik ürünleri tercih etmenizde de fayda var.

Özellikle de hassas bir cilde sahipseniz bu madde sizi ekstra ilgilendiriyor. Hassas veya alerjik reaksiyona yatkın kişilerin kullandıkları güneş kremine bile dikkat etmeleri gerekiyor. Hipoalerjenik ürünler, alerji yapma riski düşük olduğu için tercihiniz olabilir.

5. Cilt tipinizi göz önünde bulundurmalısınız.

Her güneş kreminin her cilde uygulanabileceği gibi bir yanılgı bulunuyor. Ancak bu kesinlikle doğru değil. Yağlı bir cildiniz varsa matlaştırıcı özellikteki ürünleri, kuru bir cildiniz varsa da nemlendirici özellikteki güneş kremlerini kullanmalısınız.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Gözenekleri tıkamayan bir güneş kremini seçmek önemlidir.

Eğer akne probleminiz varsa buna ekstra dikkat etmeniz gerekir. Çünkü gözeneklerin tıkanması demek, yeni sivilcelerin oluşması demektir. Non-komedojenik güneş kremlerini tercih ettiğinizde sivilce ve siyah nokta oluşumu engellenir.

7. Güneş kreminin içeriğine göz atmalısınız.

Raflardan bir güneş kremi satın almakla iş bitmiyor. Alacağınız güneş kreminin paraben, alkol, parfüm ve renklendiri etkisi varsa cildinizde tahrişe neden olabilir. Daha doğal ve organik içerikli ürünleri tercih etmekte fayda var.

8. Cilt tonu ile uyumlu olması da önemli kriterlerden.

Bu zamana kadar hep güneş kreminin içeriğinden bahsettik. Ancak yüzünüze yoğurt sürmüş gibi duran bir güneş kremini kullanmak elbette istemezsiniz. Bu nedenle beyaz iz bırakmayan güneş kremlerini tercih edebilirsiniz. Cilt tonunu dengeleyen, doğal görünümlü bir güneş kremi bulmak size çok iyi gelecektir!

9. Size göre uygulama kolaylığı hangisiyse onu tercih edin.

Eskiden yalnızca krem şeklinde güneş kremleri vardı. Ancak artık çeşit arttı. Sprey, losyon, krem veya stick formunda güneş kremleri bulunuyor. Bunlardan hangisini uygulamanın sizin için daha kolay olacağını keşfedin ve tercihiniz o güneş kreminden yana olsun.

10. Dermatolog onaylı bir ürünü gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz!

Diğer cilt ürünlerinde olduğu gibi güneş kremlerinde de dermatolog onayı çok önemli. Çünkü güneş kremini vücudumuzun çeşitli yerlerine ve yüzümüze devamlı olarak uyguluyoruz. Test edilmiş, güvenilir bir güneş kremi kullanmalısınız.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın