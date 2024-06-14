Doğru Güneş Kremi Nasıl Seçilir? Güneş Kremi Seçerken Dikkat Etmen Gereken 10 Özellik
Doğru Güneş Kremi Nasıl Seçilir? Güneş Kremi Seçerken Dikkat Etmen Gereken 10 Özellik
Sonunda yaz geldi! Yazı en güzel ve sağlıklı şekilde geçirmenin yolu ise güneş kremi kullanmaktan geçiyor. Peki doğru güneş kremi nasıl bulunur? Cevabı bu içeriğimizde!
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1. Güneş ışınlarının farklı türlerine karşı koruması olmalı.
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2. Üstün koruma için SPF seviyesi yüksek olmalı.
3. Kesinlikle suya dayanıklı bir güneş kremi seçmelisiniz.
4. Hipoalerjenik ürünleri tercih etmenizde de fayda var.
5. Cilt tipinizi göz önünde bulundurmalısınız.
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