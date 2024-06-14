Doğru Güneş Kremi Nasıl Seçilir? Güneş Kremi Seçerken Dikkat Etmen Gereken 10 Özellik

Her güneş kreminin her cilde uygulanabileceği gibi bir yanılgı bulunuyor. Ancak bu kesinlikle doğru değil. Yağlı bir cildiniz varsa matlaştırıcı özellikteki ürünleri, kuru bir cildiniz varsa da nemlendirici özellikteki güneş kremlerini kullanmalısınız.