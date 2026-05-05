Deniz İkiye Ayrılıyor, Binlerce Kişi Ayrılan Denizin İçinde Yürüyor!

Jindo ve Modo adalarını birbirine bağlayan deniz, ekstrem gelgit hareketleri sonucunda çekilerek suyun altındaki devasa bir yolu gün yüzüne çıkarıyor. 'Jindo Deniz Yolu' olarak bilinen bu fenomen, su seviyesinin en düşük noktaya ulaştığı anlarda yaklaşık 2.8 kilometre uzunluğunda ve 60 metreye varan genişlikte doğal bir geçit oluşturuyor. Ancak bu yolu kullanmak isteyenlerin elini çabuk tutması gerekiyor; çünkü doğanın sunduğu bu kısa mola genellikle bir saat içinde suların tekrar yükselmesiyle sona eriyor.