Deniz İkiye Ayrılıyor, Binlerce Kişi Ayrılan Denizin İçinde Yürüyor!

Ali Can YAYCILI
05.05.2026 - 08:07

Güney Kore'nin Jindo ve Modo adaları arasında gerçekleşen ve 'Musa Mucizesi' olarak anılan doğa olayı, denizin çekilmesiyle ortaya çıkan gizemli bir kara yolu sunuyor. Yılda sadece birkaç kez yaşanan bu ekstrem gelgit olayı, binlerce turisti meşalelerle okyanusun ortasında yürümeye davet ediyor.

Güney Kore’nin güneybatı kıyılarında her yıl binlerce turistin akın ettiği büyüleyici bir doğa olayı gerçekleşiyor.

Jindo ve Modo adalarını birbirine bağlayan deniz, ekstrem gelgit hareketleri sonucunda çekilerek suyun altındaki devasa bir yolu gün yüzüne çıkarıyor. 'Jindo Deniz Yolu' olarak bilinen bu fenomen, su seviyesinin en düşük noktaya ulaştığı anlarda yaklaşık 2.8 kilometre uzunluğunda ve 60 metreye varan genişlikte doğal bir geçit oluşturuyor. Ancak bu yolu kullanmak isteyenlerin elini çabuk tutması gerekiyor; çünkü doğanın sunduğu bu kısa mola genellikle bir saat içinde suların tekrar yükselmesiyle sona eriyor.

Bilimsel olarak ayın çekim gücü ve deniz tabanının yapısıyla açıklanan bu durum, yerel halk arasında hüzünlü bir efsaneyle yaşatılıyor.

Hikayeye göre, adada kaplan saldırılarından kaçan köylülerin geride bıraktığı Büyükanne Ppong, ailesine kavuşmak için Deniz Tanrısı’na yalvarır. Duaları kabul olan kadının önünde denizin ikiye bölündüğüne inanılır. Bugün Jindo sahilinde yer alan yaşlı kadın ve kaplan heykeli, bu kadim anlatıyı simgeliyor. Özellikle bahar aylarında belirginleşen bu doğa olayı, 'Jindo Mucizevi Deniz Yolu Festivali' ile dev bir kutlamaya dönüşüyor. Festival boyunca katılımcılar ellerinde meşalelerle gece yürüyüşleri yaparken, aynı zamanda bölgeye özgü Jindo köpeklerinin gösterilerini izleme ve deniz çekildiğinde ortaya çıkan taze deniz ürünlerini toplama şansı buluyor. Uzmanlar, suyun çok hızlı yükselmesi nedeniyle ziyaretçileri yerel siren seslerini takip etmeleri ve zaman dolmadan kıyıya dönmeleri konusunda hayati bir dille uyarıyor.

Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
