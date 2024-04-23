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Demet Akalın'ı Bile Çileden Çıkaracak İnternet Tarihinin En Kötü Yazım Yanlışları

Demet Akalın'ı Bile Çileden Çıkaracak İnternet Tarihinin En Kötü Yazım Yanlışları

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
23.04.2024 - 09:01

Bazen klavyenin azizliği bazen dilimize göstermediğimiz hassasiyet ilginç yazım yanlışlarına neden oluyor. Bu yanlışların dozu öyle bir artıyor ki ortaya olayın kendisinden çok farklı şeyler de çıkabiliyor. İşte Türk internet tarihinin tüyler ürperten yazım yanlışları 👇

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Soru şu şekildeydi...

Soru şu şekildeydi...
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Ve soruya pek çok yanıt geldi.

Ve soruya pek çok yanıt geldi.
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Kombo yapmış.

Kombo yapmış.
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Bu da efsanelerden.

Bu da efsanelerden.
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Fıristiyan?

Fıristiyan?
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Türkçe karakterin önemi...

Türkçe karakterin önemi...
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Haydaa!

Haydaa!
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Okumayın!

Okumayın!
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Çok iyi isim kombinasyonu.

Çok iyi isim kombinasyonu.
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Bir anda, bir anda...

Bir anda, bir anda...
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Kaportası mı?

Kaportası mı?
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Bulgaristan, akıllı ol!

Bulgaristan, akıllı ol!
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