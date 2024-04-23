Demet Akalın'ı Bile Çileden Çıkaracak İnternet Tarihinin En Kötü Yazım Yanlışları

Bazen klavyenin azizliği bazen dilimize göstermediğimiz hassasiyet ilginç yazım yanlışlarına neden oluyor. Bu yanlışların dozu öyle bir artıyor ki ortaya olayın kendisinden çok farklı şeyler de çıkabiliyor. İşte Türk internet tarihinin tüyler ürperten yazım yanlışları 👇