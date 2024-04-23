Demet Akalın'ı Bile Çileden Çıkaracak İnternet Tarihinin En Kötü Yazım Yanlışları
Demet Akalın'ı Bile Çileden Çıkaracak İnternet Tarihinin En Kötü Yazım Yanlışları
Bazen klavyenin azizliği bazen dilimize göstermediğimiz hassasiyet ilginç yazım yanlışlarına neden oluyor. Bu yanlışların dozu öyle bir artıyor ki ortaya olayın kendisinden çok farklı şeyler de çıkabiliyor. İşte Türk internet tarihinin tüyler ürperten yazım yanlışları 👇
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Soru şu şekildeydi...
Ve soruya pek çok yanıt geldi.
Kombo yapmış.
Bu da efsanelerden.
Fıristiyan?
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Türkçe karakterin önemi...
Haydaa!
Okumayın!
Çok iyi isim kombinasyonu.
Bir anda, bir anda...
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Kaportası mı?
Bulgaristan, akıllı ol!
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