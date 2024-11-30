DEM Partililer Tutuklandı: Kayapınar Belediye Eş Başkanı Cengiz Dündar da Tutuklananlar Arasında
DEM Partililer Tutuklandı: Kayapınar Belediye Eş Başkanı Cengiz Dündar da Tutuklananlar Arasında
Ankara merkezli yürüten soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde aralarında DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Sevtap Akdağ ile Kayapınar Belediye Eş Başkanı Cengiz Dündar’ın da bulunduğu bazı kişiler gözaltına alınmıştı. İfadeleri tamamlanarak mahkemeye sevk edilen Sevtap Akdağ ile Cengiz Dündar dahil 9 kişi tutuklandı.
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında aralarında DEM Parti yöneticilerinin de bulunduğu 13 kişi gözaltına alınmıştı.
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T24’te yer alan habere göre, ifadeleri tamamlanarak mahkemeye sevk edilen 9 kişi tutuklandı, 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
Tutuklananlar arasında, DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Sevtap Akdağ ile Kayapınar Belediye Eş Başkanı Cengiz Dündar da bulunuyor.
Ayrıca, İnsan Hakları Derneği (İHD) kurucularından Nimet Tanrıkulu, Genel-İş Başkanı Remzi Çalışkan, Genel-İş Sendikası Mersin Şube Başkanı Kemal Göksoy, Halef Caruş, Ecevit Odabaşı, Nusrat Akın ve Serdar Ekingen de tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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