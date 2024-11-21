DEM Parti Esenyurt İlçe Yöneticileri Abdullah Arınan ve Rojda Yılmaz Tutuklandı
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DEM Parti Esenyurt İlçe Yöneticileri Abdullah Arınan ve Rojda Yılmaz Tutuklandı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca PKK/KCK silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün kırsal alan yapılanmasına 1992'de Bitlis'ten katılan ve 1995 yılında etkisiz hale getirilen Gülşen Atalmış isimli şahıs için DEM Parti Esenyurt İlçe Binası'nda sözde anma etkinliği yapıldığı tespit edilmişti.
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Konuya ilişkin operasyon düzenlenerek ilçe binasında yapılan aramalarda sözde anma etkinliğinde kullanılan materyallere, çok sayıda yasaklı yayına ve terörist elebaşının fotoğraflarına el konulmuş, düzenlenen operasyon sonucu Esenyurt DEM Parti İlçe Başkanları Abdullah Arınan ve Rojda Yılmaz yakalanarak gözaltına alınmıştı.
Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Burada Savcılıkta ifade veren şüpheliler, daha sonra 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' ve 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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