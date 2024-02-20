DEM Parti, İstanbul İçin Başvuru Yapamadı İddiası! Açıklama Geldi
DEM Parti, İstanbul İçin Başvuru Yapamadı İddiası! Açıklama Geldi
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Yüksek Seçim Kurulu’nun 31 Mart Yerel Seçim takvimine göre, siyasi partilerin aday listelerini bugün saat 17.00’ye kadar teslim etmesi gerekiyordu.
DEM Parti'nin İstanbul için gerekli evrakları teslim etmekte geciktiği iddiası ise gündeme bomba gibi düştü.
Sözcü TV canlı yayınına bağlannan DEM Parti sözcüsü Ayşenur Doğan ise "Başvurumuzu yaptık. Gecikme yok" ifadelerini kullandı.
DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli ise "Aday listesinde bir kaza oldu. İstanbul İl Seçim Kuruluyla müzakere sürüyor" dedi.
DEM Parti'nin resmi Twitter hasabından yapılan açıklamada ise başvuruda bir gecikme olmadığı vurgulandı ve top İl Seçim Kurulu'na atıldı 👇
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DEM Parti'nin 31 Mart yerel seçimleri için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayları Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni olmuştu.
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