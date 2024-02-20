DEM Parti, İstanbul İçin Başvuru Yapamadı İddiası! Açıklama Geldi

DEM Parti'nin İstanbul'da aday başvurusu için geciktiği iddiası gündeme bomba gibi düştü. Sözcü TV canlı yayınına bağlannan DEM Parti sözcüsü Ayşenur Doğan ise 'Başvurumuzu yaptık. Gecikme yok' ifadelerini kullandı.