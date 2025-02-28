Deli Gibi Yürekten Sevip Uğruna Dünyaları Verebileceğiniz Manitaya Göndermelik 14 Aşk Şarkısı
Deli Gibi Yürekten Sevip Uğruna Dünyaları Verebileceğiniz Manitaya Göndermelik 14 Aşk Şarkısı
Bu manitacılık işleri bitmiyor... Biz de deli gibi yürekten sevenlerin dillerinden düşürmedikleri şarkılardan bir liste oluşturmak istedik. Manitaya atmalık şarkılar bu listede!
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1. Ferdi Özbeğen - Gülmek İçin Yaratılmış ft. Emre Gören
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2. Kenan Doğulu - Gelinim
3. Edis - Benim Ol
4. Ümit Sayın - Gül Beyaz Gül
5. Tarkan- Unutmamalı
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6. Mansur Ark - Silinmez
7. Kayahan - Emrin Olur
8. Barış Akarsu - Bir Sevmek Bin Defa Ölmek Demekmiş
9. Duman - Köprüaltı
10. Oğuzhan Koç - Gül ki Sevgilim
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11. Mustafa Sandal - Gel Bana
12. Bayhan - Tiryakinim
13. Demir Demirkan - Zaferlerim
14. Sagopa Kajmer - Meftun
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