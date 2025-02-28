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Deli Gibi Yürekten Sevip Uğruna Dünyaları Verebileceğiniz Manitaya Göndermelik 14 Aşk Şarkısı

etiket Deli Gibi Yürekten Sevip Uğruna Dünyaları Verebileceğiniz Manitaya Göndermelik 14 Aşk Şarkısı

Ali Aydemir
Ali Aydemir - Onedio Üyesi
28.02.2025 - 22:22

Bu manitacılık işleri bitmiyor... Biz de deli gibi yürekten sevenlerin dillerinden düşürmedikleri şarkılardan bir liste oluşturmak istedik. Manitaya atmalık şarkılar bu listede!

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1. Ferdi Özbeğen - Gülmek İçin Yaratılmış ft. Emre Gören

2. Kenan Doğulu - Gelinim

3. Edis - Benim Ol

4. Ümit Sayın - Gül Beyaz Gül

5. Tarkan- Unutmamalı

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6. Mansur Ark - Silinmez

7. Kayahan - Emrin Olur

8. Barış Akarsu - Bir Sevmek Bin Defa Ölmek Demekmiş

9. Duman - Köprüaltı

10. Oğuzhan Koç - Gül ki Sevgilim

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11. Mustafa Sandal - Gel Bana

12. Bayhan - Tiryakinim

13. Demir Demirkan - Zaferlerim

14. Sagopa Kajmer - Meftun

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Ali Aydemir
Ali Aydemir
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