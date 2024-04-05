Dekontlar Ortaya Çıktı! Kırşehir'de Seçim Öncesi Oy Parası Olarak 5 Bin Lira Dağıtıldı

Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre 31 Mart Yerel Seçimleri'nde Kırşehir'de bir skandal yaşandı. Bazı vatandaşlara 'oy parası' adı altında beşer bin lira dağıtıldığını kanıtlayan dekontlar ortaya çıktı.