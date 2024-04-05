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Dekontlar Ortaya Çıktı! Kırşehir'de Seçim Öncesi Oy Parası Olarak 5 Bin Lira Dağıtıldı

Dekontlar Ortaya Çıktı! Kırşehir'de Seçim Öncesi Oy Parası Olarak 5 Bin Lira Dağıtıldı

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
05.04.2024 - 12:41

Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre 31 Mart Yerel Seçimleri'nde Kırşehir'de bir skandal yaşandı. Bazı vatandaşlara 'oy parası' adı altında beşer bin lira dağıtıldığını kanıtlayan dekontlar ortaya çıktı.

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Kırşehir'de yerel seçimi mevcut belediye başkanı Selahattin Ekicioğlu kazandı. Ancak Saygı Öztürk'ün haberine göre vatandaşa oy parası ödenmiş.

Kırşehir'de yerel seçimi mevcut belediye başkanı Selahattin Ekicioğlu kazandı. Ancak Saygı Öztürk'ün haberine göre vatandaşa oy parası ödenmiş.

Açıklamada "oy parası" yazan dekont seçimin devam ettiği öğle saatlerine ait. Ancak para hesaba 2 Nisan tarihinde geçmiş. Parayı gönderenin AK Partili bir meclis üyesinin yeğeni olduğu öğrenildi.

Açıklamada "oy parası" yazan dekont seçimin devam ettiği öğle saatlerine ait. Ancak para hesaba 2 Nisan tarihinde geçmiş. Parayı gönderenin AK Partili bir meclis üyesinin yeğeni olduğu öğrenildi.

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