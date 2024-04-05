Dekontlar Ortaya Çıktı! Kırşehir'de Seçim Öncesi Oy Parası Olarak 5 Bin Lira Dağıtıldı
Dekontlar Ortaya Çıktı! Kırşehir'de Seçim Öncesi Oy Parası Olarak 5 Bin Lira Dağıtıldı
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Kırşehir'de yerel seçimi mevcut belediye başkanı Selahattin Ekicioğlu kazandı. Ancak Saygı Öztürk'ün haberine göre vatandaşa oy parası ödenmiş.
Açıklamada "oy parası" yazan dekont seçimin devam ettiği öğle saatlerine ait. Ancak para hesaba 2 Nisan tarihinde geçmiş. Parayı gönderenin AK Partili bir meclis üyesinin yeğeni olduğu öğrenildi.
Tepkiler şu şekilde...
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