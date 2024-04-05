Sokak Muhabiri Mert Armağan ve Ak Parti Koordinatörü Twitter'da Birbirine Girdi
Sokak Muhabiri Mert Armağan ve Ak Parti Koordinatörü Twitter'da Birbirine Girdi
31 Mart'ta Cumhur İttifakı'nın pek çok ili kaybetmesi ve ittifakın ana partisi Ak Parti'nin ikinci parti durumuna düşmesinin yankıları sürüyor. İktidara yakın medyada başarısızlığın sebepleri tartışılırken ara sıra ünlü profillerin de tartışmalarına, iddialarına denk gelebiliyoruz. Bunun son örneği de YouTube ve Akit TV'ye yaptığı sokak röportajlarıyla tanınan Mert Armağan'ın AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Ömer Faruk Övenç'e bulunduğu ithamlar ve Övenç'in iddialara karşılık vermesi...
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Mert Armağan iktidara yakın isimlerden ve yaptığı röportajlarla sadece muhalif cenah değil hükümete yakın isimlerden de tepki alıyor.
Tartışma Armağan'ın Övenç'i tanımadığını söylemesiyle başladı. Övenç ise beraber bulundukları etkinlikleri hatırlattı.
Övenç'e İstanbul'daki yenilgiden ötürü de bazı imalarda bulundu. Erdoğan'a kumpas kurulduğunu iddia etti.
Araya başka bilinen hesaplar da girdi.
Tartışma yayıldı.
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Olayın tüm sosyal medyaya yayılmasını sağlayan diyalog ise bu oldu. Armağan partiden usulsüzce araç istemiş ama reddedilmişti.
Armağan bu iddiaları kabul etti.
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