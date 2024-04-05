Sokak Muhabiri Mert Armağan ve Ak Parti Koordinatörü Twitter'da Birbirine Girdi

31 Mart'ta Cumhur İttifakı'nın pek çok ili kaybetmesi ve ittifakın ana partisi Ak Parti'nin ikinci parti durumuna düşmesinin yankıları sürüyor. İktidara yakın medyada başarısızlığın sebepleri tartışılırken ara sıra ünlü profillerin de tartışmalarına, iddialarına denk gelebiliyoruz. Bunun son örneği de YouTube ve Akit TV'ye yaptığı sokak röportajlarıyla tanınan Mert Armağan'ın AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Ömer Faruk Övenç'e bulunduğu ithamlar ve Övenç'in iddialara karşılık vermesi...