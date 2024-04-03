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31 Mart'ın En Büyük Sürprizlerinden Adıyaman'ın CHP'li Belediye Başkanı'ndan İnce Hareket

31 Mart'ın En Büyük Sürprizlerinden Adıyaman'ın CHP'li Belediye Başkanı'ndan İnce Hareket

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
04.04.2024 - 00:31

31 Mart'ın en büyük sürprizlerinden biri geçmiş seçimlerde sağ partilerin domine ettiği Adıyaman'ın büyük bir farkla CHP'ye geçmesiydi. Mazbatasını alan yeni başkan Abdurrahman Tutdere düşünceli hareketiyle pek çok kişinin takdirini topladı.

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Adıyaman'ı CHP'ye kazandıran Tutdere'nin seçim zaferi dışarıdan insanlara sürpriz gibi gelse de pek çok kişiye göre seçileceği belliydi. 6 Şubat Depremleri sonrası depremzede vatandaşlarına yardım etmek için bölgeye kamp kuran Tutdere halkın takdirini seçimden önce de kazanmıştı.

Adıyaman'ı CHP'ye kazandıran Tutdere'nin seçim zaferi dışarıdan insanlara sürpriz gibi gelse de pek çok kişiye göre seçileceği belliydi. 6 Şubat Depremleri sonrası depremzede vatandaşlarına yardım etmek için bölgeye kamp kuran Tutdere halkın takdirini seçimden önce de kazanmıştı.

Mazbatasını alan yeni başkana adettendir diye çiçek göndermek isteyenler oldu.

Mazbatasını alan yeni başkana adettendir diye çiçek göndermek isteyenler oldu.

Tutdere ise hediye yerine depremin en çok etkilediği şehirdeki öğrencilere yardım istedi.

Tutdere ise hediye yerine depremin en çok etkilediği şehirdeki öğrencilere yardım istedi.

Tepkiler olumluydu.

Tepkiler olumluydu.
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