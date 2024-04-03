31 Mart'ın En Büyük Sürprizlerinden Adıyaman'ın CHP'li Belediye Başkanı'ndan İnce Hareket
31 Mart'ın En Büyük Sürprizlerinden Adıyaman'ın CHP'li Belediye Başkanı'ndan İnce Hareket
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Adıyaman'ı CHP'ye kazandıran Tutdere'nin seçim zaferi dışarıdan insanlara sürpriz gibi gelse de pek çok kişiye göre seçileceği belliydi. 6 Şubat Depremleri sonrası depremzede vatandaşlarına yardım etmek için bölgeye kamp kuran Tutdere halkın takdirini seçimden önce de kazanmıştı.
Mazbatasını alan yeni başkana adettendir diye çiçek göndermek isteyenler oldu.
Tutdere ise hediye yerine depremin en çok etkilediği şehirdeki öğrencilere yardım istedi.
Tepkiler olumluydu.
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