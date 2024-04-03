31 Mart'ın En Büyük Sürprizlerinden Adıyaman'ın CHP'li Belediye Başkanı'ndan İnce Hareket

31 Mart'ın en büyük sürprizlerinden biri geçmiş seçimlerde sağ partilerin domine ettiği Adıyaman'ın büyük bir farkla CHP'ye geçmesiydi. Mazbatasını alan yeni başkan Abdurrahman Tutdere düşünceli hareketiyle pek çok kişinin takdirini topladı.