Ak Partili Şamil Tayyar Afyon Belediye Başkanı Üzerinden Partisini Eleştirdi

31 Mart Yerel Seçimleri'nde iktidarın kaybettiği belediyeler ve ikinci parti durumuna düşülmesi bir süredir günah çıkarma sürecine evrildi. Üstü açık veya kapalı çokça partiyi eleştiren var. Eleştirilerden biri de eski Gaziantep vekili Şamil Tayyar'dan geldi. Tayyar 1994'ten ve 2024'ten iki kareyi mukayese ederek hükümeti eleştirdi.