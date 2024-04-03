Ak Partili Şamil Tayyar Afyon Belediye Başkanı Üzerinden Partisini Eleştirdi
Ak Partili Şamil Tayyar Afyon Belediye Başkanı Üzerinden Partisini Eleştirdi
31 Mart Yerel Seçimleri'nde iktidarın kaybettiği belediyeler ve ikinci parti durumuna düşülmesi bir süredir günah çıkarma sürecine evrildi. Üstü açık veya kapalı çokça partiyi eleştiren var. Eleştirilerden biri de eski Gaziantep vekili Şamil Tayyar'dan geldi. Tayyar 1994'ten ve 2024'ten iki kareyi mukayese ederek hükümeti eleştirdi.
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Şamil Tayyar sola 1994 Yerel Seçimleri'nde Refah Partisi kadrolarının kamyonet kasasındaki fotoğrafı sağa ise Afyon Belediye Başkanı'nın dev bir arazi aracı üzerindeki kampanyasını ekledi.
Tabii bu eleştiri yetersiz bulundu.
Erdoğan'ın başbakanlık döneminde oturduğu Subayevleri'ndeki mütavazı dairesiyle Beştepe de kıyaslandı.
Diğer tepkiler şöyle 👇
Bu özeleştiri pek samimi bulunmadı.
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Bunlarda hiçbir zaman ruh olmadı ki.
Değişim olacaksa en yukarıdan başlaması lazım.Afyon adayı kim halkın %99'u adını duymamıştır daha önce.Kendine saraylar yaptıranı,100 tane Maybachla gezeni e... Devamını Gör