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Deha Biter Bitmez Yeni Proje: Sürgünler Dizisinde Osman Sonant'ın Partneri Belli Oldu

Deha Biter Bitmez Yeni Proje: Sürgünler Dizisinde Osman Sonant'ın Partneri Belli Oldu

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
28.05.2025 - 11:04

Recai Karagöz’ün yöneteceği, Volkan Sümbül’ün kaleme aldığı TRT Tabii dizisi Sürgünler'de kadro netleşiyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre geçtiğimiz günlerde Osman Sonant'ın dahil olduğu diziye bu kez de Deha'dan bir transfer gerçekleşti. Üstelik Osman Sonant'ın partneri olarak.

Kaynak: Birsen Altuntaş

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TRT Tabii yapımı Sürgünler dizisinin hazırlıkları sürüyor.

TRT Tabii yapımı Sürgünler dizisinin hazırlıkları sürüyor.

1940’lı yıllarda geçen diziye geçtiğimiz günlerde Osman Sonant dahil olmuştu. Sonant, eski bir eşkıya olan Kurtoğlu’na hayat verecek.

Son olarak Deha dizisinde izlediğimiz Seda Akman da Sürgünler kadrosuna dahil oldu.

Son olarak Deha dizisinde izlediğimiz Seda Akman da Sürgünler kadrosuna dahil oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Seda Akman, Sürgünler dizisinde Osman Sonant'ın partneri olacak. Seda Akman'ın hayat vereceği Süreyya, hem Suriye’de hem Türkiye’de sınırın iki tarafındaki silahlı adamları ve bağlantıları sayesinde büyük bir gücü olan bir aşiretin lideri olacak. Dizi haziran sonunda sete çıkacak.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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Mehmet Akgül

Bu yapımcıların aşiret takıntısını hala anlayamıyorum.