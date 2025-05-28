Çakallarla Dans 7'de Yoktu: İlker Ayrık Filmde Olmamasıyla İlgili Samimi Bir İtirafta Bulundu!

İlker Ayrık, Çakallarla Dans 7'de neden olmadığıyla ilgili soruya önce güldüren cevaplar verdi. Ardından, ”Başından itibaren Çakallarla Dans 7’ye gelene kadar 13 yıl geçmişti. Biz filmin yapımcısı ve yönetmeni Murat Şeker ile bir dostluk ilişkisi inşa ederek geldik. Ama altıncı filmden sonra kurduğumuz dostluk ilişkisi zedelenince bu zedelenen dostluğun üzerine yedinci filmde var olmak istemedim.” açıklamasında bulundu.