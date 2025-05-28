Çakallarla Dans 7'de Yoktu: İlker Ayrık Filmde Olmamasıyla İlgili Samimi Bir İtirafta Bulundu!
Sevilen film serisi Çakallarla Dans'ın 6 Aralık 2024'te vizyona giren son filmi Çakallarla Dans 7'de İlker Ayrık yer almadı. Ünlü oyuncunun neden filmde olmadığı merak edilirken İlker Ayrık daha önce 'Aramızda bir sorun yok' açıklaması yapmıştı. Sergen Deveci'nin Daniska Show adlı programına katılan ünlü oyuncu bu kez samimi bir itirafta bulundu.
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6 Aralık'ta vizyona giren Çakallarla Dans filmini diğerlerinden ayıran en büyük özellik İlker Ayrık'ın olmamasıydı.
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Sergen Deveci'nin sunduğu Daniska Show'a konuk olan İlker Ayrık, bu kez samimi açıklamalarda bulundu.
O açıklamaları buradan izleyebilirsiniz:
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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