Değeri Bilinmeyen ve Az Bilinen 9 Komedi Dizisi

Mızmız Bir Kitapçının Hikayesi

Londra’da bir kitapçı işleten mızmız ve asosyal bir adamın, iki arkadaşıyla birlikte yaşadığı komik olaylar serisi. İngiliz mizahının klasiklerinden biri.

Eğer siz de gülmeye doyamayanlardansanız, bu liste tam size göre. Her biri, kendi benzersiz tarzıyla komedi dünyasına farklı bir bakış açısı sunuyor. Haydi, kumandayı kapın ve bu gizli kalmış komedi dizilerinin keyfini çıkarın!