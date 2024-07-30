'Deadpool & Wolverine' Filminde Bir Kadının Sevgilisini Dövdüğü Anlar Dikkatlerden Kaçmadı

'Deadpool & Wolverine' filmi vizyona girdiği andan itibaren sinema salonlarını doldurup taşırmayı başarıyor. Ancak bu başarının perde arkasında bazı trajikomik olaylar yaşanıyor. Nasıl mı? Sevgilisini başka bir kadınla filmi izlerken yakalayan bir kadın, sevgilisini dövebiliyor mesela... Gelin hep birlikte orada neler yaşanmış, hep birlikte bakalım.