'Deadpool & Wolverine' Filminde Bir Kadının Sevgilisini Dövdüğü Anlar Dikkatlerden Kaçmadı
'Deadpool & Wolverine' Filminde Bir Kadının Sevgilisini Dövdüğü Anlar Dikkatlerden Kaçmadı
'Deadpool & Wolverine' filmi vizyona girdiği andan itibaren sinema salonlarını doldurup taşırmayı başarıyor. Ancak bu başarının perde arkasında bazı trajikomik olaylar yaşanıyor. Nasıl mı? Sevgilisini başka bir kadınla filmi izlerken yakalayan bir kadın, sevgilisini dövebiliyor mesela... Gelin hep birlikte orada neler yaşanmış, hep birlikte bakalım.
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Marvel Comics karakterleri Deadpool ve Wolverine'e dayanan 'Deadpool & Wolverine' filmi gösterime girdi ve daha şimdiden gişede hasılat rekorları kırmaya başladı.
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Başrolünde Ryan Reynolds ve Hugh Jackman'in oynadığı ve Wolverine ile Deadpool'u ortak bir düşmana karşı birleştiren film, Marvel tutkunlarını sinema salonlarına çekmeyi başardı.
Başardı başarmasına ama bu durum bazı sinemaseverler için hiç de iyi sonla bitmedi. Sosyal medyaya yayılan bir videoda 'Deadpool & Wolverine' gösterimi sırasında bir kadın, sevgilisini dövdü.
Dövme sebebiyse sevgilisini bir başka kadınla filmi izlerken yakalamasıydı. Gelin o trajikomik anlara hep birlikte tanık olalım...
X'te popgek'in aktardığı videoya yorumlar gecikmemiş tabii...
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Siz bu olaya ne diyorsunuz? Buyrun yorumlara...
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