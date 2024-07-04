Dayanıklılığı ve Estetik Görüntüsüyle 2024’ün En Beğenilen Döküm Tencere ve Tava Modelleri
Dayanıklılığı ve Estetik Görüntüsüyle 2024’ün En Beğenilen Döküm Tencere ve Tava Modelleri
Mutfak dünyasında sağlamlığı ve lezzetiyle adından söz ettiren demir döküm tavalar, her yemeğe damak lezzeti katmanın vazgeçilmez aracı. Lava, Schafer, Neoflam, Aryıldız gibi önde gelen markaların en sevilen döküm tava ve tencere modellerini sizler için anlattık.
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Bu içerik marka işbirliği içeriyor.
Bu içerik 03.07.2024 tarihinde oluşturulmuştur; bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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1. Schafer Pro Cast Mini Döküm Tencere Seti 5 Parça - Rosegold
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2. Lava Döküm Çok Amaçlı Yayvan Tencere - Trendy Serisi Çap (Ø) 24cm
3. Taşev T1866 Caste Oval Döküm Tencere Kırmızı
4. Berghoff Neo Demir Döküm Tencere 29 x 23 Cm 8500913
5. Kahramanlar Motto 28 cm Basık Tencere
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6. Karaca BioDiamond Döküm 7 Parça Fırın Eldiveni Hediyeli Tencere Seti
7. Lava Döküm Oval Tencere - Kırmızı
8. Neoflam Fika Cam Kapaklı Alüminyum Döküm Tencere Seti
9. Schafer Guss Chef Döküm Kare Grill Tava 28x28 cm - Turkuaz
10. Aryıldız Pro Grade Kısa Tencere 26 cm
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