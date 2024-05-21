Davlumbaz Işığında Tek Başınıza Otururken Tüm Hayatınızı Düşünmenizi Sağlayacak 15 Şarkı
Davlumbaz Işığında Tek Başınıza Otururken Tüm Hayatınızı Düşünmenizi Sağlayacak 15 Şarkı
Kendinizi üzgün hissettiğinizde mutfakta davlumbaz ışığında saatlerce oturmak size iyi geliyorsa arka planda çalsa ne iyi olurdu diyeceğiniz şarkıları topladık!
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1. Sedef Sebüktekin - Hayalin Kadar
2. Deniz Tekin - Gelir Miyim
3. Can Ozan - Lavinia (feat. Ezgi Türkeli)
4. Evdeki Saat - Biraz Olsun (Bizi Orada Arama)
5. 23
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6. Mor ve Ötesi -Yalnız Şarkı
7. Pilli Bebek - Fotoğraf - Uyandırmadan (1999)
8. Sedef Sebüktekin - Zehir
9. Kalben - Kaybolmuş
10. Kendimden Hallice - Hatamı Dansa Kaldırdım (Official Video)
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