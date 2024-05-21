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Davlumbaz Işığında Tek Başınıza Otururken Tüm Hayatınızı Düşünmenizi Sağlayacak 15 Şarkı

etiket Davlumbaz Işığında Tek Başınıza Otururken Tüm Hayatınızı Düşünmenizi Sağlayacak 15 Şarkı

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
21.05.2024 - 18:29

Kendinizi üzgün hissettiğinizde mutfakta davlumbaz ışığında saatlerce oturmak size iyi geliyorsa arka planda çalsa ne iyi olurdu diyeceğiniz şarkıları topladık!

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1. Sedef Sebüktekin - Hayalin Kadar

2. Deniz Tekin - Gelir Miyim

3. Can Ozan - Lavinia (feat. Ezgi Türkeli)

4. Evdeki Saat - Biraz Olsun (Bizi Orada Arama)

5. 23

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6. Mor ve Ötesi -Yalnız Şarkı

7. Pilli Bebek - Fotoğraf - Uyandırmadan (1999)

8. Sedef Sebüktekin - Zehir

9. Kalben - Kaybolmuş

10. Kendimden Hallice - Hatamı Dansa Kaldırdım (Official Video)

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11. Deeperise & Nilipek. - Bildiğim Gibi (Official Lyric Video)

12. Lin Pesto - ✧ Ölmeden ✧

13. Bir Düşün

14. GEVENDE - Ağlaya Ağlaya (Official Audio)

15. En Güzel Yerinde Evin

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