Danla Bilic'in Programına Konuk Olan Zeynep Bastık'ın "Dans Eden Erkek" Açıklaması Dikkat Çekti!

Şarkılarıyla kulaklarımıza pasını silen fakat sadece müzik kariyeri değil özel hayatıyla da çok konuşulan Zeynep Bastık şimdilerde aşka düşmüş durumda!

Her yeni parçasıyla yakaladığı başarıyı aşk hayatında pek sürdüremeyen Bastık evlenip kısa sürede boşanma kararı alan ünlülerin arasına adını yazdırmış isimlerden biri. 2024 yılında aşkı bulan şarkıcılarımızdan biri olan Bastık şu sıralar resmen bulutların üzerinde!

Danla Bilic'in yeni programı 'DanlaCast'ın bu haftaki konuğu olan Bastık ilişkisinden tutun da erkekler hakkındaki açıklamalarına kadar yine sosyal medyaya yerleşti. 'Dans eden erkek' açıkalamasıyla dikkat çeken ikili gündeme damga vurdu!