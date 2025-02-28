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Danla Bilic'in Programına Konuk Olan Zeynep Bastık'ın "Dans Eden Erkek" Açıklaması Dikkat Çekti!

Danla Bilic'in Programına Konuk Olan Zeynep Bastık'ın "Dans Eden Erkek" Açıklaması Dikkat Çekti!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
28.02.2025 - 23:58

Şarkılarıyla kulaklarımıza pasını silen fakat sadece müzik kariyeri değil özel hayatıyla da çok konuşulan Zeynep Bastık şimdilerde aşka düşmüş durumda!

Her yeni parçasıyla yakaladığı başarıyı aşk hayatında pek sürdüremeyen Bastık evlenip kısa sürede boşanma kararı alan ünlülerin arasına adını yazdırmış isimlerden biri. 2024 yılında aşkı bulan şarkıcılarımızdan biri olan Bastık şu sıralar resmen bulutların üzerinde! 

Danla Bilic'in yeni programı 'DanlaCast'ın bu haftaki konuğu olan Bastık ilişkisinden tutun da erkekler hakkındaki açıklamalarına kadar yine sosyal medyaya yerleşti. 'Dans eden erkek' açıkalamasıyla dikkat çeken ikili gündeme damga vurdu!

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YouTube'da yayınladığı Cover şarkılarla adını kitlerlere duyuran Zeynep Bastık'ı şimdilerde yakaladığı şöhretle konuşmaya alıştık.

YouTube'da yayınladığı Cover şarkılarla adını kitlerlere duyuran Zeynep Bastık'ı şimdilerde yakaladığı şöhretle konuşmaya alıştık.

'Destan' ve 'Lan' gibi şarkılarla listelerin başına yerleşen ve müzik kariyeriyle tanıdığımız Zeynep Bastık bir dönem ekranlarda da kendini göstermiş şarkıcılardan bir tanesi.

Ezhel'in Felaket şarkısına 2019 senesinde çektiği cover ile başladığı kariyerine şimdi büyük bir fan kitlesiyle devam eden Bastık magazinin gözdelerinden biri.

Ezhel'in Felaket şarkısına 2019 senesinde çektiği cover ile başladığı kariyerine şimdi büyük bir fan kitlesiyle devam eden Bastık magazinin gözdelerinden biri.

Birçok sanatçı gibi şarkıcılığa vokalistlikle, Murat Dalkılıç'ın yanında başlayan Bastık kariyerinde bireysel ilerleme kararı alan isimlerden oldu.

Hızını alamayan Bastık, 'Ara' ve 'Bırakman Doğru mu?' gibi parçalarla önlenemez bir başarı yakaladı ve son olarak 'Destan' şarkısıyla adından bahsettirdi.

Hızını alamayan Bastık, 'Ara' ve 'Bırakman Doğru mu?' gibi parçalarla önlenemez bir başarı yakaladı ve son olarak 'Destan' şarkısıyla adından bahsettirdi.

Bu gidişle sosyal medyanın da favorilerinden biri haline gelen Bastık'ın aşk hayatından tutun da paylaşımlarına kadar birçok detay magazin manşetlerine yerleşmeye başlamıştı.

Tolga Akış'la kısa süreli evliliğinin ardından adını Ali Can Ayyılıdz'la duyduğumuz Bastık'ın özel hayatı bir hayli çalkantılıydı.

Tolga Akış'la kısa süreli evliliğinin ardından adını Ali Can Ayyılıdz'la duyduğumuz Bastık'ın özel hayatı bir hayli çalkantılıydı.

2021 yılında evlendiği Tolga Akış'la 2022'de boşanmasının ardından hayatına Ali Can Ayyıldız'ın girdiğini görmüştük.

O dönem de aşkını gözler önünde yaşamaktan geri durmayan Bastık son olarak Serkay Tütüncü ile sürpriz bir aşka yelken açmıştı.

O dönem de aşkını gözler önünde yaşamaktan geri durmayan Bastık son olarak Serkay Tütüncü ile sürpriz bir aşka yelken açmıştı.

Oyuncu Serkay Tütüncü ile Kenan Doğulu'nun doğum günü partisinde samimi halde görüntülenen Zeynep Bastık haberleri yalanlamamıştı bile.

O zamanlar büyük şok yaşatan olayın detaylarından ve o görüntülerden de bu içeirğimizde bahsetmiştik:

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Survivor ile hafızalara yerleşen Serkay Tütüncü ile doludizgin bir aşka yelken açan Bastık ilişkisini paylaşmalara doyamıyor şu sıralar.

Survivor ile hafızalara yerleşen Serkay Tütüncü ile doludizgin bir aşka yelken açan Bastık ilişkisini paylaşmalara doyamıyor şu sıralar.

Sosyal medya paylaşımlarına bir an olsun ara vermeyen çiftimiz aşk dolu paylaşımlarıyla zaman zaman manşetlere yerleşiyor.

Tek bir paylaşımı ve hareketi manşetlere yerleşmesine yeten Bastık Danla Bilic'in YouTube kanalında yayınlanan programın bu haftaki konuğuydu!

Tek bir paylaşımı ve hareketi manşetlere yerleşmesine yeten Bastık Danla Bilic'in YouTube kanalında yayınlanan programın bu haftaki konuğuydu!

Açıklamalarıyla sık sık dillere düşen ikilinin bir araya geldiği dakikalar büyük ilgi görürken aşk hayatları ve erkekler hakkında yaptıkları itiraflar sosyal medyayı salladı.

Serkay Tütüncü ile doludizgin bir aşk yaşadığını ve neredeyse bir gün görmese özlediğini söyleyen Zeynep Bastık "çabalı aşkından" da bahsetti.

Serkay Tütüncü ile doludizgin bir aşk yaşadığını ve neredeyse bir gün görmese özlediğini söyleyen Zeynep Bastık "çabalı aşkından" da bahsetti.

Tütüncü ile 9 aydır süren ilişkisini 'Daha önce deneyimlemediğim' bir şey olarak adlandıran Bastık aşık olduğunu itiraf etti.

Garsonlara üstten bakan erkeklerin 'red flag' olduğunu savunan ikili "Dans eden erkek" açıklamalarıyla gündeme oturdu.

Garsonlara üstten bakan erkeklerin 'red flag' olduğunu savunan ikili "Dans eden erkek" açıklamalarıyla gündeme oturdu.

Bastık'ın 'Çok dans eden erkekten hoşlanmam' sözlerini 'Bir erkek dans etmeyi bilmemeli' şeklinde destekleyen Danla Bilic yine gündeme oturdu!

Gelin o anları birlikte izleyelim:

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Sosyal medya kullanıcılarının yorumlarına birlikte bakalım:

Sosyal medya kullanıcılarının yorumlarına birlikte bakalım:

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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