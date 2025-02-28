Danla Bilic'in Programına Konuk Olan Zeynep Bastık'ın "Dans Eden Erkek" Açıklaması Dikkat Çekti!
Danla Bilic'in Programına Konuk Olan Zeynep Bastık'ın "Dans Eden Erkek" Açıklaması Dikkat Çekti!
Şarkılarıyla kulaklarımıza pasını silen fakat sadece müzik kariyeri değil özel hayatıyla da çok konuşulan Zeynep Bastık şimdilerde aşka düşmüş durumda!
Her yeni parçasıyla yakaladığı başarıyı aşk hayatında pek sürdüremeyen Bastık evlenip kısa sürede boşanma kararı alan ünlülerin arasına adını yazdırmış isimlerden biri. 2024 yılında aşkı bulan şarkıcılarımızdan biri olan Bastık şu sıralar resmen bulutların üzerinde!
Danla Bilic'in yeni programı 'DanlaCast'ın bu haftaki konuğu olan Bastık ilişkisinden tutun da erkekler hakkındaki açıklamalarına kadar yine sosyal medyaya yerleşti. 'Dans eden erkek' açıkalamasıyla dikkat çeken ikili gündeme damga vurdu!
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YouTube'da yayınladığı Cover şarkılarla adını kitlerlere duyuran Zeynep Bastık'ı şimdilerde yakaladığı şöhretle konuşmaya alıştık.
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Ezhel'in Felaket şarkısına 2019 senesinde çektiği cover ile başladığı kariyerine şimdi büyük bir fan kitlesiyle devam eden Bastık magazinin gözdelerinden biri.
Hızını alamayan Bastık, 'Ara' ve 'Bırakman Doğru mu?' gibi parçalarla önlenemez bir başarı yakaladı ve son olarak 'Destan' şarkısıyla adından bahsettirdi.
Tolga Akış'la kısa süreli evliliğinin ardından adını Ali Can Ayyılıdz'la duyduğumuz Bastık'ın özel hayatı bir hayli çalkantılıydı.
O dönem de aşkını gözler önünde yaşamaktan geri durmayan Bastık son olarak Serkay Tütüncü ile sürpriz bir aşka yelken açmıştı.
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Survivor ile hafızalara yerleşen Serkay Tütüncü ile doludizgin bir aşka yelken açan Bastık ilişkisini paylaşmalara doyamıyor şu sıralar.
Tek bir paylaşımı ve hareketi manşetlere yerleşmesine yeten Bastık Danla Bilic'in YouTube kanalında yayınlanan programın bu haftaki konuğuydu!
Serkay Tütüncü ile doludizgin bir aşk yaşadığını ve neredeyse bir gün görmese özlediğini söyleyen Zeynep Bastık "çabalı aşkından" da bahsetti.
Garsonlara üstten bakan erkeklerin 'red flag' olduğunu savunan ikili "Dans eden erkek" açıklamalarıyla gündeme oturdu.
Gelin o anları birlikte izleyelim:
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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