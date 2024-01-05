Daha Odaklı Çalışmak İçin Edinmen Gereken 10 Alışkanlık
Daha Odaklı Çalışmak İçin Edinmen Gereken 10 Alışkanlık
Merhaba odak arayanlar! Günümüzde dikkatimizi dağıtan o kadar çok uyarıcı var ki... Rahatsız edilmeden, bildirim gelmeden, yani odağımızı kaybetmeden 1 saat bile çalışmak çok zor. Fakat endişelenmeyin. Çünkü odaklanmak için geliştirebileceğiniz alışkanlıkları sizin için listeledik.
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Sabahları kendine bir hediye ver.
Sabah egzersizini hayatına adapte et.
Dünyada olan biteni öğren.
Çalışmak için sessiz bir ortam yarat.
Sosyal medya hesaplarının bildirimlerini kapat.
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Molalarını verimli geçir.
Ağır yemeklerden uzak dur.
Not alarak çalış.
Çalışma planına uy.
Ve son olarak... Gülümsemeyi unutma.
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