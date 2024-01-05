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Daha Odaklı Çalışmak İçin Edinmen Gereken 10 Alışkanlık

etiket Daha Odaklı Çalışmak İçin Edinmen Gereken 10 Alışkanlık

godot
godot - Onedio Üyesi
05.01.2024 - 09:01

Merhaba odak arayanlar! Günümüzde dikkatimizi dağıtan o kadar çok uyarıcı var ki... Rahatsız edilmeden, bildirim gelmeden, yani odağımızı kaybetmeden 1 saat bile çalışmak çok zor. Fakat endişelenmeyin. Çünkü odaklanmak için geliştirebileceğiniz alışkanlıkları sizin için listeledik.

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Sabahları kendine bir hediye ver.

Sabahları kendine bir hediye ver.

Uyanır uyanmaz koşuşturmanın içine mi atlıyorsun? Bekle. Önce kendine bir 5 dakika ayır ve o an yapmak istediğin şey neyse onu yap. O güzel 5 dakikayı kendine hediye et. Ama sakın tekrar uyuyakalma 😊

Sabah egzersizini hayatına adapte et.

Sabah egzersizini hayatına adapte et.

İlla çıkıp kilometrelerce koşmana gerek yok. Evde bir matın üstünde çekebildiğin kadar mekik çeksen de olur.  Kahvaltıdan önce yapacağın her egzersiz senin gün içinde daha zinde ve odaklı çalışmanı olmanı sağlayacak.

Dünyada olan biteni öğren.

Dünyada olan biteni öğren.

İşe başlamadan önce kesinlikle dünyada olup bitenleri öğren ki aklın dışarıda kalmasın. Bir gazeteden, arabada radyodan ya da favori internet sitenden ilgi alanlarındaki gelişmeleri takip et. Böylece gün içinde gelen bir haberle odağın bölünmeyecektir.

Çalışmak için sessiz bir ortam yarat.

Çalışmak için sessiz bir ortam yarat.

Duyduğun her yabancı ses bir uyaran olduğu için odağını bozabilir. Bu yüzden kendine çalışmak için sessiz bir ortam yarat.

Sosyal medya hesaplarının bildirimlerini kapat.

Sosyal medya hesaplarının bildirimlerini kapat.

Günümüzde bizi en çok bölen şey, bildirimler. Gelen her bildirim bizim dopamin reseptörlerimizi uyarıyor. Bu yüzden her bildirim geldiğinde mutlu olup telefonu elimize alıyoruz. Sen en iyisi çalışırken bildirimlerini kapat.

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Molalarını verimli geçir.

Molalarını verimli geçir.

Odaklı bir çalışma verimli bir molayla mümkün. Molalarında gerçekten yapmak istediğin şeyi yap. Böylece çalışırken aklın molada kalmasın 😇

Ağır yemeklerden uzak dur.

Ağır yemeklerden uzak dur.

Açken çalışılmaz doğru. Fakat aşırı tokluk da çalışmayı zorlaştırabilir. Bu yüzden yemek aralarında aşırı yağlı, ağır ve sağlıksız gıdalardan uzak dur.

Not alarak çalış.

Not alarak çalış.

Kalıcı öğrenmenin ve odaklı çalışmanın ilk koşulu gün içinde öğrendiklerini tekrarlamak ve analiz etmekten geçiyor. Bu yüzden çalışırken çıkarımlarını kesinlikle not al. Sonrasında lazım olacak...

Çalışma planına uy.

Çalışma planına uy.

Odaklı çalışabilmek için işlerini öncesinden iyi planlaman gerekiyor. Çünkü çalışmak bir süreçtir ve bir süreci halletmeden yenisine başlaman odağını ister istemez dağıtır.

Ve son olarak... Gülümsemeyi unutma.

Ve son olarak... Gülümsemeyi unutma.

Odaklı çalışmanın ilk şartı mutlu olmak. Gülmek hem ruh halini hem de bulunduğun ortamı iyileştirir. Gülümse, odaklan ve başarıya doğru adım at 😊

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