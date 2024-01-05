Daha Odaklı Çalışmak İçin Edinmen Gereken 10 Alışkanlık

Merhaba odak arayanlar! Günümüzde dikkatimizi dağıtan o kadar çok uyarıcı var ki... Rahatsız edilmeden, bildirim gelmeden, yani odağımızı kaybetmeden 1 saat bile çalışmak çok zor. Fakat endişelenmeyin. Çünkü odaklanmak için geliştirebileceğiniz alışkanlıkları sizin için listeledik.