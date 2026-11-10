Hamdi Başaran Kimdir, Kaç Yaşında Öldü, Nereli? Habaş'ın Kurucusu Hakkında Bilinenler

Hamdi Başaran aslen Erzincan Kemaliyeli. 1913'te doğan Hamdi Başaran, 1987'de 74 yaşında hayatını kaybetti. Kaynaklara göre Hamdi Başaran, Aliağa'daki demir-çelik fabrikasında yaşanan bir iş kazasında öldü. Bu tarih, Aliağa tesisinin üretime başladığı yıla denk geliyor.

Kömürden Müteahhitliğe: İlk Yıllar

Hamdi Başaran, Elazığ'da önce kömür ticareti yaptı, ardından inşaat malzemesi satan bir dükkân açtı ve değirmen işletti. Daha sonra müteahhitliğe geçen Hamdi Başaran, Batman Rafinerisi'nin altyapı işlerinde ve Diyarbakır'daki projelerde çalıştı. Bir süre Ankara'da inşaat işlerini sürdürdü, sonra İstanbul'a taşınarak tekstil ticaretine girdi.

Habaş Nasıl Kuruldu?

Hamdi Başaran, 1956'da İstanbul Topkapı'da Hamdi Başaran Topkapı Oksijen Fabrikası'nı kurdu. Bugünkü Habaş Grubu'nun temeli bu fabrika olarak kabul ediliyor. 1967'de hava ayrıştırma tesisi devreye alındı ve şirketin adı Habaş Sınai ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstrisi A.Ş. oldu. 1969'da Habaş Endüstri Tesisleri A.Ş. kuruldu, 1977'de asetilen tüplerinin yerli üretimine başlandı. 1982'de İzmir Aliağa'da demir-çelik yatırımı için arazi alındı. Yıllık 600 bin ton kapasiteli Aliağa demir-çelik tesisi 1987'de faaliyete geçti.

Hamdi Başaran'ın Oğlu Kim?

Hamdi Başaran'ın oğlu Mehmet Rüştü Başaran, 1970'lerin başında şirkette önemli görevler üstlendi ve babasıyla birlikte çalıştı. Hamdi Başaran'ın 1987'deki ölümünün ardından şirket yönetiminde belirleyici rol üstlenen Mehmet Rüştü Başaran, bugün Habaş Grubu'nun yönetim kurulu başkanı. Mehmet Rüştü Başaran'ın adı Anadolubank'ın yönetim kurulu başkanı olarak da geçiyor.