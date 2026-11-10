Hamdi Başaran Kimdir, Kaç Yaşında Öldü, Nereli? Habaş'ın Kurucusu Hakkında Bilinenler
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Aliağa'daki Habaş demir-çelik fabrikasında 9 Kasım 2026'da yaşanan patlamanın ardından gözler şirketin geçmişine çevrildi. Grubun bugünkü yönetim kurulu başkanı Mehmet Rüştü Başaran'ın yanı sıra, şirketin temellerini 1956'da atan Hamdi Başaran da en çok merak edilen isimler arasında. Hamdi Başaran kimdir, nereli, kaç yaşında öldü? Habaş'ın kurucusu hakkında bilinenleri derledik.
Hamdi Başaran, 1913'te Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde doğdu.
Hamdi Başaran Nereli, Kaç Yaşında Öldü?
Aliağa'daki Patlama ve Soruşturma
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın