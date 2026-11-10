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Hamdi Başaran Kimdir, Kaç Yaşında Öldü, Nereli? Habaş'ın Kurucusu Hakkında Bilinenler

Hamdi Başaran Kimdir, Kaç Yaşında Öldü, Nereli? Habaş'ın Kurucusu Hakkında Bilinenler

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
10.11.2026 - 12:34
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Aliağa'daki Habaş demir-çelik fabrikasında 9 Kasım 2026'da yaşanan patlamanın ardından gözler şirketin geçmişine çevrildi. Grubun bugünkü yönetim kurulu başkanı Mehmet Rüştü Başaran'ın yanı sıra, şirketin temellerini 1956'da atan Hamdi Başaran da en çok merak edilen isimler arasında. Hamdi Başaran kimdir, nereli, kaç yaşında öldü? Habaş'ın kurucusu hakkında bilinenleri derledik.

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Hamdi Başaran, 1913'te Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde doğdu.

Hamdi Başaran, 1913'te Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde doğdu.

Hamdi Başaran, o dönemki adıyla Eğin olan Kemaliye'de dünyaya geldi. 1930'larda ailesiyle birlikte Elazığ'a yerleşti ve iş hayatına burada başladı. Hamdi Başaran, Elazığ'da evlendi; oğlu Mehmet Rüştü Başaran da bu şehirde doğdu.

Hamdi Başaran Nereli, Kaç Yaşında Öldü?

Hamdi Başaran Nereli, Kaç Yaşında Öldü?

Hamdi Başaran aslen Erzincan Kemaliyeli. 1913'te doğan Hamdi Başaran, 1987'de 74 yaşında hayatını kaybetti. Kaynaklara göre Hamdi Başaran, Aliağa'daki demir-çelik fabrikasında yaşanan bir iş kazasında öldü. Bu tarih, Aliağa tesisinin üretime başladığı yıla denk geliyor.

Kömürden Müteahhitliğe: İlk Yıllar

Hamdi Başaran, Elazığ'da önce kömür ticareti yaptı, ardından inşaat malzemesi satan bir dükkân açtı ve değirmen işletti. Daha sonra müteahhitliğe geçen Hamdi Başaran, Batman Rafinerisi'nin altyapı işlerinde ve Diyarbakır'daki projelerde çalıştı. Bir süre Ankara'da inşaat işlerini sürdürdü, sonra İstanbul'a taşınarak tekstil ticaretine girdi.

Habaş Nasıl Kuruldu?

Hamdi Başaran, 1956'da İstanbul Topkapı'da Hamdi Başaran Topkapı Oksijen Fabrikası'nı kurdu. Bugünkü Habaş Grubu'nun temeli bu fabrika olarak kabul ediliyor. 1967'de hava ayrıştırma tesisi devreye alındı ve şirketin adı Habaş Sınai ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstrisi A.Ş. oldu. 1969'da Habaş Endüstri Tesisleri A.Ş. kuruldu, 1977'de asetilen tüplerinin yerli üretimine başlandı. 1982'de İzmir Aliağa'da demir-çelik yatırımı için arazi alındı. Yıllık 600 bin ton kapasiteli Aliağa demir-çelik tesisi 1987'de faaliyete geçti.

Hamdi Başaran'ın Oğlu Kim?

Hamdi Başaran'ın oğlu Mehmet Rüştü Başaran, 1970'lerin başında şirkette önemli görevler üstlendi ve babasıyla birlikte çalıştı. Hamdi Başaran'ın 1987'deki ölümünün ardından şirket yönetiminde belirleyici rol üstlenen Mehmet Rüştü Başaran, bugün Habaş Grubu'nun yönetim kurulu başkanı. Mehmet Rüştü Başaran'ın adı Anadolubank'ın yönetim kurulu başkanı olarak da geçiyor.

Aliağa'daki Patlama ve Soruşturma

Aliağa'daki Patlama ve Soruşturma

Habaş'ın Aliağa'daki demir-çelik fabrikasında 9 Kasım 2026'da patlama meydana geldi. Basına yansıyan bilgilere göre patlamada çok sayıda işçi hayatını kaybetti, yaralananlar da var. Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişleri de fabrikada inceleme yaptı. Patlama, şirketin kurucusu Hamdi Başaran'ın 1987'de aynı tesiste bir iş kazasında hayatını kaybettiğinin yeniden hatırlanmasına yol açtı.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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