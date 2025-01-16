Daha İyi Uyumanı Sağlayacak Şey Ne?

Uyku düzenini etkileyen en önemli şeylerden biri de yatak odanın temizliği. Tozlar hem hava kalitesini düşürür hem de seni rahatsız edebilir. Özellikle alerjik bir bünyen varsa tozsuz bir ortamda uyumak senin için çok önemli. Yatak odanı düzenli havalandırmayı, yatak örtülerini sık sık değiştirmeyi ve köşe bucak tozları almayı alışkanlık haline getirebilirsin. Bu küçük adımlar, daha ferah bir uyku için harika bir başlangıç olacak. Çünkü rahat bir nefes, rahat bir uyku demek!