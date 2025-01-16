Daha İyi Uyumanı Sağlayacak Şey Ne?
Daha İyi Uyumanı Sağlayacak Şey Ne?
Uykusuz geçen gecelere veda etmek için ne yapman gerektiğini öğrenmek ister misin? Rahat bir uyku çekmek aslında düşündüğünden çok daha kolay olabilir!
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1. Öncelikle şunu soralım: Akşam yemeğinden sonra ne yapmayı tercih edersin?
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2. Uyumadan önce yatağın nasıl bir halde olur?
3. Devam edelim! Sabahları nasıl uyandığını öğrenebilir miyiz?
4. Yatak odandaki ortam, bunlardan hangisine benziyor?
5. Uyumadan önce yaptığın bir alışkanlığın var mı?
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6. Dürüst ol: Yatağını topluyor musun?
7. Karnın tok, nevresimlerin temiz ve duşunu alıp yatağa geçiyorsun ama uyuyamıyorsun diyelim. Aklına bu sebeplerden hangisi gelir?
8. Son sorudayız! Kendine bir uyku mottosu seçecek olsan, hangisini tercih ederdin?
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