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Daha İyi Uyumanı Sağlayacak Şey Ne?

etiket Daha İyi Uyumanı Sağlayacak Şey Ne?

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
16.01.2025 - 10:31

Uykusuz geçen gecelere veda etmek için ne yapman gerektiğini öğrenmek ister misin? Rahat bir uyku çekmek aslında düşündüğünden çok daha kolay olabilir!

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1. Öncelikle şunu soralım: Akşam yemeğinden sonra ne yapmayı tercih edersin?

2. Uyumadan önce yatağın nasıl bir halde olur?

3. Devam edelim! Sabahları nasıl uyandığını öğrenebilir miyiz?

4. Yatak odandaki ortam, bunlardan hangisine benziyor?

5. Uyumadan önce yaptığın bir alışkanlığın var mı?

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6. Dürüst ol: Yatağını topluyor musun?

7. Karnın tok, nevresimlerin temiz ve duşunu alıp yatağa geçiyorsun ama uyuyamıyorsun diyelim. Aklına bu sebeplerden hangisi gelir?

8. Son sorudayız! Kendine bir uyku mottosu seçecek olsan, hangisini tercih ederdin?

Temiz bir ev!

Temiz bir ev!

Rahat bir uyku için ihtiyacın olan şey düzenli ve temiz bir ev! Özellikle gün boyu yorulmuşsan temiz bir eve gelmek zihnini rahatlatır ve gece boyunca daha huzurlu hissetmeni sağlar. Sürekli göz önünde olan dağınıklık ya da tozlu bir ortam, farkında olmadan seni strese sokabilir. Bizce biraz toparlanma ve hafif bir temizlik rutiniyle uyku kaliteni artırabilirsin. Gözünün değdiği her köşede biraz düzen görmek, seni uykunun kollarına daha çabuk götürecektir!

Tozsuz bir yatak odası!

Tozsuz bir yatak odası!

Uyku düzenini etkileyen en önemli şeylerden biri de yatak odanın temizliği. Tozlar hem hava kalitesini düşürür hem de seni rahatsız edebilir. Özellikle alerjik bir bünyen varsa tozsuz bir ortamda uyumak senin için çok önemli. Yatak odanı düzenli havalandırmayı, yatak örtülerini sık sık değiştirmeyi ve köşe bucak tozları almayı alışkanlık haline getirebilirsin. Bu küçük adımlar, daha ferah bir uyku için harika bir başlangıç olacak. Çünkü rahat bir nefes, rahat bir uyku demek!

Philips Aqua Trio 9000!

Philips Aqua Trio 9000!

Verdiğin cevaplara bakılırsa daha iyi uyku uyuman için ihtiyacın olan şey kesinlikle Philips Aqua Trio 9000 serisi kablosuz süpürge! Hem ıslak hem kuru temizlik yapabilen kablosuz dik süpürgesiyle evini tek seferde tertemiz hale getiriyor. AquaSpin teknolojisi, sert zeminlerdeki kirleri zahmetsizce temizlerken, halı ve kilimler için süpürme modu da sunuyor. Kendi kendini temizleyen fırçaları ve hijyenik su sistemi sayesinde temizlik sonrası bakımını da minimuma indiriyor. 45 dakikaya kadar çalışma süresiyle geniş alanları kolayca temizle, daha huzurlu bir uyku için ortamını hazırla!

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Ma Belle
Ma Belle
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