Daha İyi Bir Dinleyici Olmanın 10 Altın Kuralı
Daha İyi Bir Dinleyici Olmanın 10 Altın Kuralı
İletişim becerilerinizi geliştirmek ve daha iyi bir dinleyici olmak istiyorsanız işte sizler için birbirinden özel tavsiyeler 👇
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1. Tüm dikkatinizi vererek dinlemeye çalışın!
2. Önyargısız olmaya çalışın!
3. Empati kurmaya özen gösterin!
4. Sorular sormayı ihmal etmeyin!
5. Karşınızdakinin konuşmasını bitirmesine müsaade edin!
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6. Karşı tarafı dinlediğinizi belli edecek hareketler sergileyin!
7. Duygusal tepkiler vermeye özen gösterin.
8. Hemen cevap vermekten kaçının!
9. Vücut dilinizi etkili kullanın!
10. Sabırlı ve hoşgörülü olun!
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