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Daha İyi Bir Dinleyici Olmanın 10 Altın Kuralı

etiket Daha İyi Bir Dinleyici Olmanın 10 Altın Kuralı

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
02.03.2024 - 13:32

İletişim becerilerinizi geliştirmek ve daha iyi bir dinleyici olmak istiyorsanız işte sizler için birbirinden özel tavsiyeler 👇

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1. Tüm dikkatinizi vererek dinlemeye çalışın!

İnsanlar çoğu zaman karşı tarafı dinliyormuş gibi görünür ve birçok detayı kaçırabilir. Bu nedenle birini dinlerken konuşan kişiye odaklanın. Göz teması kurun ve dikkatinizi dağıtan unsurlardan kaçının.

2. Önyargısız olmaya çalışın!

Önyargıları ve önceden oluşturulmuş fikirleri bir kenara bırakın. Karşınızdaki kişinin bakış açısını anlamaya çalışın.

3. Empati kurmaya özen gösterin!

Konuşulan konu her ne olursa olsun karşınızdakinin duygularını ve düşüncelerini önemseyin. Empati kurarak onun hislerini anlamaya çalışın.

4. Sorular sormayı ihmal etmeyin!

Sorular sorarak karşınızdakinin konuşmasını teşvik edin. Açık uçlu sorularla derinlemesine anlayış sağlayabilirsiniz.

5. Karşınızdakinin konuşmasını bitirmesine müsaade edin!

Dinlerken araya girmek yerine sessiz kalın. Kişi konuşmayı bitirdiğinde yanıt verin. Eğer konuşma sırasında araya girmeye çalışırsanız bu, o kişinin konuşmalarını önemsemediğiniz anlamına gelebilir.

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6. Karşı tarafı dinlediğinizi belli edecek hareketler sergileyin!

Anladığınızı ve dinlediğinizi göstermek için zaman zaman özetleme yapın, duyduklarınızı tekrarlayın veya kafanızı sallayarak dinlediğinizi belli edin.

7. Duygusal tepkiler vermeye özen gösterin.

Karşınızdaki kişinin duygusal olarak nasıl hissettiğini anladığınızı göstermek için uygun tepkiler verin. Böylelikle karşı taraf önemsendiğini hissedebilir.

8. Hemen cevap vermekten kaçının!

Dinleme sırasında hemen cevap vermek yerine, konuşmacının tamamen bitirmesini bekleyin. Böylece kendinizi daha iyi ifade edebilirsiniz.

9. Vücut dilinizi etkili kullanın!

Karşınızdakine göz teması kurun, doğru pozisyon alın ve gövde dilinizle ona ilgi gösterdiğinizi gösterin.

10. Sabırlı ve hoşgörülü olun!

Konuşan kişinin kendini ifade etmesine zaman tanıyın ve fikirlerine saygı gösterin. Sabırlı olun ve yanıt vermek için asla acele etmeyin.

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