Daha İyi Beslenmek İçin Ne Yapmalısın?
Daha İyi Beslenmek İçin Ne Yapmalısın?
Sen bize yeme ve beslenme alışkanlıklarını anlat, biz de sana daha iyi beslenmek için ne yapman gerektiğini söyleyelim!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Kahvaltıda genellikle ne tercih edersin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Açlık hissettiğinde ilk tercihin ne olur?
3. Dışardayken genellikle ne sipariş ederin?
4. Sebzelerle aran nasıl?
5. Genellikle tatlı isteğini nasıl karşılarsın?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın