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Daha İyi Beslenmek İçin Ne Yapmalısın?

etiket Daha İyi Beslenmek İçin Ne Yapmalısın?

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
22.09.2024 - 19:01

Sen bize yeme ve beslenme alışkanlıklarını anlat, biz de sana daha iyi beslenmek için ne yapman gerektiğini söyleyelim!

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1. Kahvaltıda genellikle ne tercih edersin?

2. Açlık hissettiğinde ilk tercihin ne olur?

3. Dışardayken genellikle ne sipariş ederin?

4. Sebzelerle aran nasıl?

5. Genellikle tatlı isteğini nasıl karşılarsın?

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6. Günde ne kadar su içiyorsun?

6. Günde ne kadar su içiyorsun?

7. Akşam yemeğini genelde ne zaman yersin?

8. Porsiyonlarını nasıl kontrol edersin?

8. Porsiyonlarını nasıl kontrol edersin?

Aşırı yağlı yemeklerden uzaklaşmalısın!

Aşırı yağlı yemeklerden uzaklaşmalısın!

Beslenme alışkanlıkların biraz düzensiz ve fast food’a olan ilgin çok yüksek görünüyor. Tatlı ve işlenmiş yiyeceklere olan düşkünlüğün seni sağlıksız beslenme tuzağına çekebilir. Peki bunun için neler yapabilirsin? Meyve, kuruyemiş gibi daha sağlıklı atıştırmalıkları beslenme rutinine koymalısın. O çok sevdiğin patates kızartmasını Philips Çift Hazneli Airfryer ile yapabilirsin. Çok az yağ ile tavuktan patatese, somondan atıştırmalığa pek çok şeyi yapabilirsin.

Düzenli egzersizle sağlıklı beslenmeyi birleştirmelisin!

Düzenli egzersizle sağlıklı beslenmeyi birleştirmelisin!

Tebrikler! Sağlıklı beslenmeye oldukça dikkat ediyorsun. Su tüketimin, düzenli sebze-meyve alışkanlıkların ve dengeli yemek planların, iyi bir yolda olduğunu gösteriyor. Yine de daha iyisi mümkün, peki neler yapmalısın? Öncelikle bu düzeni koru! Özellikle porsiyon kontrolünü sürdürmeye ve dengeli bir diyet planı yapmaya devam etmelisin. Arada kendine izin verip minik kaçamaklar yaparak bünyeni şaşırtabilirsin. Tüm bunların yanı sıra düzenli egzersizi beslenme alışkanlıklarınla birleştirerek daha sağlıklı bir yaşam sürdürebilirsin.

Düzenli planlama yapmalısın!

Beslenme konusunda arada kalmış gibisin. Bazen sağlıklı tercihler yapıyorsun, bazen de kendini işlenmiş gıdaların cazibesine kaptırıyorsun. Peki daha sağlıklı bir hale getirmek için neler yapmalısın? Daha dengeli bir yaklaşım benimsemek için öğün planlaması yapmaya özen gösterebilirsin. İşlenmiş yiyecekleri azalttığın bir program yaparak aslında 3 öğün ve atıştırmalıklarla düzenli bir beslenmeye sahip olabilirsin.

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