Daha İyi Beslenmek İçin Ne Yapmalısın?

Beslenme alışkanlıkların biraz düzensiz ve fast food’a olan ilgin çok yüksek görünüyor. Tatlı ve işlenmiş yiyeceklere olan düşkünlüğün seni sağlıksız beslenme tuzağına çekebilir. Peki bunun için neler yapabilirsin? Meyve, kuruyemiş gibi daha sağlıklı atıştırmalıkları beslenme rutinine koymalısın. O çok sevdiğin patates kızartmasını Philips Çift Hazneli Airfryer ile yapabilirsin. Çok az yağ ile tavuktan patatese, somondan atıştırmalığa pek çok şeyi yapabilirsin.