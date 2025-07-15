Cupra Fiyat Listesi Temmuz 2025! İşte Cupra Formentor, Leon ve Ateca Güncel Fiyatları

Cupra, Temmuz ayı fiyatlarını duyurdu. 2018'de İspanyol otomobil devi SEAT'tan ayrılarak Volkswagen Grubu çatısı altında faaliyete başlayan Cupra, sportif ve şık tasarımları ile otomotiv dünyasının popüler markaları arasında yerini alıyor. Marka bu ay da güncellen fiyatları ile otomobil tutkunlarının dikkatini çekmeyi başarıyor. Peki, Ateca, Born, Leon ve Formentor ne kadar oldu?

İşte, Cupra'nın Temmuz ayı fiyat listeleri