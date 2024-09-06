Cumhurbaşkanı Erdoğan Roblox Yasağını Böyle Savundu: “Irkçılığın Merkez Üssü”

Türkiye’de 7 Ağustos’tan beri oyun platformu Roblox’a mahkeme kararıyla erişim engeli uygulanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün yaptığı açıklamada Roblox yasağını savundu. Erdoğan, oyun platformlarının şiddet, sapkınlık ve ırkçılığı körüklediğini söyledi.