Cumhurbaşkanı Erdoğan Roblox Yasağını Böyle Savundu: “Irkçılığın Merkez Üssü”
Cumhurbaşkanı Erdoğan Roblox Yasağını Böyle Savundu: “Irkçılığın Merkez Üssü”
Türkiye’de 7 Ağustos’tan beri oyun platformu Roblox’a mahkeme kararıyla erişim engeli uygulanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün yaptığı açıklamada Roblox yasağını savundu. Erdoğan, oyun platformlarının şiddet, sapkınlık ve ırkçılığı körüklediğini söyledi.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eğitim Öğretim Yılı Açılışı, Eğitim Teknolojileri AR-GE ve Kalite Zirvesi’ne katılarak açıklamalarda bulundu.
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Cumhurbaşkanı, yaklaşık 1 aydır erişim engeli uygulanan Roblox yasağı ile ilgili de konuştu.
“Sosyal medyanın, bir takım oyun platformlarının gençlerimizi nasıl zehirlediğine sık sık şahit oluyoruz. Oyun platformları şiddeti teşvik etme yanında, aile yapımızı bozan sapkın akımların özendirilmesine de aracılık ediyor.”
“Sadece şiddet, sadece sapkın akımlar değil, aynı zamanda ırkçılık da körükleniyor. Türkiye’yi ekonomik, sosyal ve güvenlik noktasında zafiyete uğratmaya çalışan ırkçılık tuzağının merkez üssü sanal alemdir.”
“Özgürlük maskesiyle şiddetin, ahlaksızlığın, ırkçılığın, nefret suçlarının hatta istismarın meşrulaştırılması asla kabul edilemez”
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