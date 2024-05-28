Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Talimatı: Bakan Ali Yerlikaya’dan Devlet Bahçeli’ye Ziyaret
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Talimatı: Bakan Ali Yerlikaya’dan Devlet Bahçeli’ye Ziyaret
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti ve son günlerde organize suç örgütlerine yapılan operasyonlarla ilgili bilgi verdi. Bakan Yerlikaya’nın ziyareti için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimat verdiği belirtildi.
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Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün yürüttüğü Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yaşananlar sonrasında Ali Yerlikaya’nın, MHP ile arasının açık olduğu iddia ediliyordu.
Habertürk’ten Bülent Aydemir’in haberine göre; İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TBMM’de Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti.
Bakan Yerlikaya, suç örgütleriyle ve terörle mücadelede karşılaştıklarını, attıkları adımları, aldıkları sonuçları ve bundan sonraki hedeflerini MHP Genel Başkanı Bahçeli’ye anlattı.
Bakan Yerlikaya’nın MHP Lideri’ni ziyareti, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı ve bilgisiyle gerçekleştiği belirtildi.
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