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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Talimatı: Bakan Ali Yerlikaya’dan Devlet Bahçeli’ye Ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Talimatı: Bakan Ali Yerlikaya’dan Devlet Bahçeli’ye Ziyaret

Devlet Bahçeli Ali Yerlikaya
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
28.05.2024 - 17:57

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti ve son günlerde organize suç örgütlerine yapılan operasyonlarla ilgili bilgi verdi. Bakan Yerlikaya’nın ziyareti için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimat verdiği belirtildi.

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Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün yürüttüğü Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yaşananlar sonrasında Ali Yerlikaya’nın, MHP ile arasının açık olduğu iddia ediliyordu.

Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün yürüttüğü Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yaşananlar sonrasında Ali Yerlikaya’nın, MHP ile arasının açık olduğu iddia ediliyordu.

Habertürk’ten Bülent Aydemir’in haberine göre; İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TBMM’de Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti.

Habertürk’ten Bülent Aydemir’in haberine göre; İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TBMM’de Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti.

Kaynak

Bakan Yerlikaya, suç örgütleriyle ve terörle mücadelede karşılaştıklarını, attıkları adımları, aldıkları sonuçları ve bundan sonraki hedeflerini MHP Genel Başkanı Bahçeli’ye anlattı.

Bakan Yerlikaya, suç örgütleriyle ve terörle mücadelede karşılaştıklarını, attıkları adımları, aldıkları sonuçları ve bundan sonraki hedeflerini MHP Genel Başkanı Bahçeli’ye anlattı.

Bakan Yerlikaya’nın MHP Lideri’ni ziyareti, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı ve bilgisiyle gerçekleştiği belirtildi.

Bakan Yerlikaya’nın MHP Lideri’ni ziyareti, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı ve bilgisiyle gerçekleştiği belirtildi.

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