Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Talimatı: Bakan Ali Yerlikaya’dan Devlet Bahçeli’ye Ziyaret

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti ve son günlerde organize suç örgütlerine yapılan operasyonlarla ilgili bilgi verdi. Bakan Yerlikaya’nın ziyareti için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimat verdiği belirtildi.