Ayhan Bora Kaplan'ın Instagram Hesabından Bazı Kişileri Hedef Alan Hikayeler Paylaşıldı
Ayhan Bora Kaplan'ın Instagram Hesabından Bazı Kişileri Hedef Alan Hikayeler Paylaşıldı
Organize suç lideri Ayhan Bora Kaplan ile ilgili gelişmeler devam ediyor. Bugün Kaplan'ın Instagram hesabından avukatları aracılığıyla bir paylaşım yapıldı. Detaylar aşağıda 👇
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Organize suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan soruşturması ile ilgili gelişmeler yaşanmaya devam ediliyor. Geçtiğimiz günlerde avanın firari sanığı Serdar Sertçelik'in iddiaları üzerine 3 emniyet görevlisi gözaltına alınmış, daha sonra da tutuklanmıştı.
Kaplan'ın geçtiğimiz günkü duruşmasında mahkeme başkanının "Sana niye ihtiyaş duyuyorlar?" sorusuna "Efendim bir tanem?" diye cevap vermesi gündem yaratmış, Kaplan bu sözleri için daha sonra özür dilemişti.
Ayhan Bora Kaplan'la ilgili sen son gelişme ise Ankara Beytepe'de bulunan 41 milyon TL değerindeki süper lüks evinin satışa çıkmasıydı.
Bugün yaşanan son gelişme ise Ayhan Bora Kaplan'ın instagram hesabından yapılan şu paylaşımlar oldu. Kaplan, paylaşımında gazetecileri hedef aldı 👇
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