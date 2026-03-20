article/comments
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bayram Namazı Sonrası Açıklama: "İsrail Yaptıklarının Bedelini Ödeyecek"

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize’de kıldığı bayram namazının ardından yaptığı açıklamada, İsrail’in Gazze’deki katliamlarının cezasız kalmayacağını ve bu zulmün bedelini mutlaka ödeyeceklerini vurguladı. Bayramın İslam dünyası için bir diriliş vesilesi olmasını dileyen Erdoğan, Orta Doğu’daki kaosa karşı birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Erdoğan: "İsrail Bu Katliamların Bedelini Ödeyecek"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı namazını kıldığı Rize’nin Güneysu ilçesinde gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Bayramın tüm İslam âlemine kurtuluş ve diriliş getirmesini dileyen Erdoğan, konuşmasında özellikle Orta Doğu’daki gelişmelere ve İsrail’in saldırılarına dikkat çekti.

İsrail’in gerçekleştirdiği katliamların karşılıksız kalmayacağını vurgulayan Erdoğan, 'Siyonist İsrail binlerce insanı katlediyor. Bunun bedelini ödeyeceklerinden şüphem yok,' ifadelerini kullandı. Türkiye’de birlik ve beraberlik mesajı veren Cumhurbaşkanı, bayramın kardeşlik duygularını pekiştirmesini temenni ederek tüm vatandaşların bayramını kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram namazından sonra yaptığı açıklamasında tam olarak şu ifadelere yer verdi;

'Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan mübarek Ramazan-ı Şerif'i geride bıraktık ve bugün Ramazan Bayramı ile müşerref olduk. Rabbim Ramazan Bayramı'nı tüm alem-i İslam için bir kurtuluşa, bir dirilişe vesile olmasını bizlere nasip eylesin. Ülkemizde de birliğin, beraberliğin, kardeşliğin ayrıca bir vesilesi kılsın.

Orta Doğu şu anda kaynıyor ve bu Siyonist İsrail malum yüzlerce, binlerce insanı katletti. İnşallah bunun bedelini ödeyeceğinden hiç şüphem yok.

Rabb'im Ramazan Bayramı'nın tüm alemi İslam için kurtuluşa, dirilişe vesile olmasını nasip eylesin. Ülkemizde de birliğin, kardeşliğin vesilesi kılsın'

2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
