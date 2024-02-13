Cumhurbaşkanı Erdoğan 11 Yıl Sonra Mısır'a Gidiyor! Mısır ile Türkiye Arasında Son 10 Yılda Neler Yaşandı?

Ocak 2011 itibarıyla meydanlarda toplanan halk kitleleri, Hüsnü Mübarek’in istifası ve geniş kapsamlı reformların yapılması için kitlesel gösteriler yapmaya başladılar. Mübarek’in Protestoları şiddetle bastırma çabası isyanı daha da büyüttü. İsyan tüm Mısır'a yayıldı.

İsyancılar geniş tabanlı Mısır muhalefetinden oluşuyordu. 20 yıllık Mübarek yönetiminden bunalmış halk kitleleri içinde İslamcılardan sosyalistlere, liberallerden sosyal demokratlara kadar çok geniş bir yelpaze hakimdi. Meydanlarda dostluk ve zafer şarkıları söyleniyordu.