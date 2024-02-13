Cumhurbaşkanı Erdoğan 11 Yıl Sonra Mısır'a Gidiyor! Mısır ile Türkiye Arasında Son 10 Yılda Neler Yaşandı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan 11 Yıl Sonra Mısır'a Gidiyor! Mısır ile Türkiye Arasında Son 10 Yılda Neler Yaşandı?
Türkiye ile Mısır arasında özellikle son 10 yılda gerilen ilişkilerin ardından normalleşme süreci hız kazandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, uzun bir aranın Kahire'ye resmi bir ziyaret düzenleyerek mevkidaşı Sisi ile görüşecek.
Bu içeriğimizde, 2013 yılından günümüze, Türkiye ile Mısır'ın karşılıklı yaşadığı polemik ve kaos dolu dönemde neler olduğunu anlatacağız.
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Dosyamıza 2011 yılından başlayacağız. İşsizliğin, yoksulluğun, şiddetin, yolsuzlukların bezdirdiği Kahire sokaklarından.
Mısır’da yaşananlar tüm dünyanın olduğu gibi Türkiye’nin de gündemindeydi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Hüsnü Mübarek’e çağrı yaparak “baskıya dayalı hükümetlerin devri bitmiştir. Mübarek halkını dinlemelidir” açıklamasını yaparak protestolara destek verdi.
Mübarek karşıtı protestocular 20’den fazla siyasi partinin birleştirdiği toplumsal gruplardan oluşuyordu. Hepsi birlik ve barış içinde Mübarek’i devirmeye odaklanmışlardı. Bugünden itibaren ise kardeş değil rakiptiler.
Devrim gerçekleşmiş, meydanlarda omuz omuza kardeşlik türküleri söyleyen gruplar artık yeni Mısır’da iktidar mücadelesine girişmişlerdi.
Müslüman Kardeşlerin hazırladığı Anayasa Taslağı, muhalif kesimlerin tepkisine yol açtı. Mursi’nin CB seçilmesinin birinci yılı olan 30 Haziran’da Tahrir Meydanı’nda on binlerce kişi istifa sloganlarıyla toplandı.
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TR’nin yüksek tondan desteğine rağmen Mursi, protestolar karşısında çaresizdi. “Devrim’i elimizden almaya çalışıyorlar, buna izin vermeyin” dese de Tahrir Meydanı’nda istifa sloganları yeri göğü inletiyordu.
En sonunda hakem düdüğünü çaldı ve maçın sona erdiğini duyurdu. Mısır Silahlı Kuvvetleri, 3 Temmuz 2013 günü, yönetime el koyduğunu açıkladı. Anayasa askıya alındı, Mursi’nin Cumhurbaşkanlığı sona erdirildi.
Mısır’da tüm bu gelişmeler yaşanırken Türkiye’de ise iktidar kanadından yaşanan darbeye karşı büyük bir tepki gösterildi. Türkiye’de de kısa zaman önce Gezi Park Protestoları yaşanmış ve yüz binlerce kişi hükümet karşıtı gösteriler düzenlemişti.
Türkiye bu tutumunda ısrar etse de Mısır’da atı alan Üsküdar’ı geçmişti. Mısır Silahlı Kuvvetleri, direnişleri bastırdı ve yönetimi tamamen ele geçirdi. Darbenin lideri General Sisi de Mısır’ın yeni Cumhurbaşkanı seçildi.
Uzun, meşakkatli, darbelerin, devrimlerin, ölümlerin, idam cezalarının, karşılıklı restleşmelerin neticesinde Erdoğan ve Sisi önce Katar’daki Dünya Kupası’nda sonrasında ise Hindistan’daki Zirve’de el sıkıştı.
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