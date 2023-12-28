Cumhurbaşkanı Başdanışmanı’ndan Ekrem İmamoğlu’na Hakaret: “Cüce, Kıt Beyinli, Müptezel”
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı’ndan Ekrem İmamoğlu’na Hakaret: “Cüce, Kıt Beyinli, Müptezel”
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Üyesi olan Oktay Saral, sosyal medya hesabından yazdığı mesajda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na ağır hakaretlerde bulundu.
Oktay Saral, Ekrem İmamoğlu’nun Fox TV’de katıldığı yayında TOKİ Başkanı hakkında söylediklerinden dolayı İmamoğlu’na “Kibir abidesi cüce,kıt beyinli,Trabzon'un yüz karası müptezel!” dedi.
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun FOX TV’de katıldığı programda TOKİ Başkanı hakkında söyledikleri sonrasında TOKİ Başkanı programa bağlanmak istedi.
İşte FOX TV yayınında yaşananlar...
Program sunucusu bu programın temasında onun olmadığını belirtti. Ekrem İmamoğlu ise program sunucusuna tepki göstererek “TOKİ Başkanı isterse KİPTAŞ Başkanı ile konuşsun” dedi.
Ekrem İmamoğlu’nun sözleri hükümet kanadında tepki seslerinin yükselmesine neden oldu. O tepkiyi gösterenlerden biri de Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Üyesi olan Oktay Saral oldu.
Saral sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ekrem İmamoğlu’na “Sen,TOKİ Başkanının ne muhatabı olabilirsin ne de tırnağı...Kibir abidesi cüce,kıt beyinli,Trabzon'un yüz karası müptezel!” Dedi.
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