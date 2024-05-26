Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan Ali Koç'a Sert Sözler: Aziz Yıldırım'a Destek Açıklaması!

'Bu kadar kendi egosunu Fenerbahçe’nin önünde tutan, bu kadar Fenerbahçe’yi araçsallaştıran bir başkan ve yönetim Fenerbahçe tarihinde görülmemiştir.

Yazıklar olsun bu yönetime, büyük Fenerbahçe camiası bu seviyesizliği parçalayıp çıkar, bundan her hakiki Fenerbahçeli emindir.

Ama son altı yılın eziyetini yaşatan başkan ve yöneticiler, siz Fenerbahçe tarihine kara leke olarak geçtiniz, bunu da muhteşem Fenerbahçe camiası asla unutmayacak.'

Fenerbahçe’nin yükselişi önümüzdeki genel kuruldan itibaren başlayacak.'