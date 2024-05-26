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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan Ali Koç'a Sert Sözler: Aziz Yıldırım'a Destek Açıklaması!

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan Ali Koç'a Sert Sözler: Aziz Yıldırım'a Destek Açıklaması!

Aziz Yıldırım Ali Koç Mehmet Uçum
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
26.05.2024 - 23:34

Siyaset ve huhukla ilgili yaptığı açıklamalarla tartışma yaratan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, Fenerbahçe'nin şampiyonluğu kaybetmesinin ardından Ali Koç'u hedef aldı, Aziz Yıldırım'a destek açıklaması yaptı. 

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Süper Lig'in son haftasında İstanbulspor'u 6-0 mağlup eden Fenerbahçe, Galatasaray'ın Konyaspor'u mağlup etmesi sebebiyle sezonu 99 puanla ikinci sırada tamamladı. Galatasaray ise ligde 24. şampiyonluğunu ilan etti ve beşinci yıldızı takmak için son viraja girdi.

Süper Lig'in son haftasında İstanbulspor'u 6-0 mağlup eden Fenerbahçe, Galatasaray'ın Konyaspor'u mağlup etmesi sebebiyle sezonu 99 puanla ikinci sırada tamamladı. Galatasaray ise ligde 24. şampiyonluğunu ilan etti ve beşinci yıldızı takmak için son viraja girdi.

Siyaset ve huhukla ilgili yaptığı açıklamalarla tartışma yaratan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum kaybedilen şampiyonluğun ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u hedef aldı.

Siyaset ve huhukla ilgili yaptığı açıklamalarla tartışma yaratan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum kaybedilen şampiyonluğun ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u hedef aldı.

"Yazıklar olsun bu yönetime" ifadesini kullanan Mehmet Uçum, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda başkan adayı olduğunu açıklayan Aziz Yıldırım'a destek verdi ve şu ifadeleri kullandı: 👇

"Yazıklar olsun bu yönetime" ifadesini kullanan Mehmet Uçum, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda başkan adayı olduğunu açıklayan Aziz Yıldırım'a destek verdi ve şu ifadeleri kullandı: 👇

'Bu kadar kendi egosunu Fenerbahçe’nin önünde tutan, bu kadar Fenerbahçe’yi araçsallaştıran bir başkan ve yönetim Fenerbahçe tarihinde görülmemiştir.

Yazıklar olsun bu yönetime, büyük Fenerbahçe camiası bu seviyesizliği parçalayıp çıkar, bundan her hakiki Fenerbahçeli emindir.

Ama son altı yılın eziyetini yaşatan başkan ve yöneticiler, siz Fenerbahçe tarihine kara leke olarak geçtiniz, bunu da muhteşem Fenerbahçe camiası asla unutmayacak.'

Fenerbahçe’nin yükselişi önümüzdeki genel kuruldan itibaren başlayacak.'

Mehmet Uçum'un paylaşımının tamamı 👇

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