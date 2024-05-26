Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan Ali Koç'a Sert Sözler: Aziz Yıldırım'a Destek Açıklaması!
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan Ali Koç'a Sert Sözler: Aziz Yıldırım'a Destek Açıklaması!
Siyaset ve huhukla ilgili yaptığı açıklamalarla tartışma yaratan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, Fenerbahçe'nin şampiyonluğu kaybetmesinin ardından Ali Koç'u hedef aldı, Aziz Yıldırım'a destek açıklaması yaptı.
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Süper Lig'in son haftasında İstanbulspor'u 6-0 mağlup eden Fenerbahçe, Galatasaray'ın Konyaspor'u mağlup etmesi sebebiyle sezonu 99 puanla ikinci sırada tamamladı. Galatasaray ise ligde 24. şampiyonluğunu ilan etti ve beşinci yıldızı takmak için son viraja girdi.
Siyaset ve huhukla ilgili yaptığı açıklamalarla tartışma yaratan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum kaybedilen şampiyonluğun ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u hedef aldı.
"Yazıklar olsun bu yönetime" ifadesini kullanan Mehmet Uçum, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda başkan adayı olduğunu açıklayan Aziz Yıldırım'a destek verdi ve şu ifadeleri kullandı: 👇
Mehmet Uçum'un paylaşımının tamamı 👇
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