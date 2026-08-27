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COVID-19 İçin Yeni Alarm: ABD ve Çin’de Yüz Binlerce Vaka Bildirildi, Bazı Okullar Kapatıldı

COVID-19 İçin Yeni Alarm: ABD ve Çin’de Yüz Binlerce Vaka Bildirildi, Bazı Okullar Kapatıldı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
27.08.2026 - 21:03
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COVID-19 vakalarının dünya genelinde yeniden artış gösterdiğine ilişkin haberler son günlerde sosyal medyada gündeme gelirken, ABD ve Çin’den gelen veriler virüsün hâlâ aktif biçimde dolaşımda olduğunu ortaya koyuyor. Ancak mevcut tablo, yeni bir küresel pandemi dalgasından ziyade bazı ülkelerde görülen bölgesel ve dönemsel artışlara işaret ediyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ise küresel SARS-CoV-2 aktivitesinin hâlen düşük seviyelerde olduğunu bildiriyor.

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Kaynaklar: 1, 2

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ABD’de yaz aylarında COVID-19 hareketliliği artıyor

ABD’de yaz aylarında COVID-19 hareketliliği artıyor

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), 21 Ağustos tarihli verilerinde ülkede COVID-19 aktivitesinin arttığını açıkladı. Kuruma göre genel olarak akut solunum yolu hastalıklarının sağlık kuruluşlarına başvurularındaki seviyeler çok düşük olsa da COVID-19 aktivitesinde ulusal ve bölgesel yükseliş görülüyor. Özellikle ülkenin Batı ve Güney bölgelerinde artış dikkat çekiyor.

CDC, COVID-19 takibinde atık su analizleri ve modelleme verilerinden de yararlanıyor. Bu yöntemler, özellikle test ve vaka bildirimlerinin geçmiş yıllara kıyasla daha sınırlı olduğu dönemde virüsün toplumdaki dolaşımını izlemek açısından önem taşıyor.

ABD’de okullarda da yayılım gündemde

ABD’de okullarda da yayılım gündemde

ABD’de COVID-19 vakalarındaki artış eğitim kurumlarında da etkisini göstermeye başladı. Newsweek’in aktardığı gelişmelere göre bazı bölgelerde artan vakalar nedeniyle sınıflarda ve okullarda eğitim faaliyetlerinde değişiklikler gündeme geldi. Bu gelişme, virüsün özellikle toplu yaşam alanlarında yeniden daha fazla dolaşıma girdiğine ilişkin tartışmaları da beraberinde getirdi.

Çin’de yüz binlerce vaka bildirildi

Çin’de yüz binlerce vaka bildirildi

Çin’de de yaz aylarında COVID-19 vakalarında belirgin bir yükseliş yaşandı. Çinli sağlık yetkililerinin açıkladığı verilere göre temmuz ayında 522 bin doğrulanmış COVID-19 vakası kaydedildi. Bu vakaların 487’sinin ağır seyir gösterdiği, COVID-19 ile bağlantılı bir ölümün de bildirildiği aktarıldı. Haziran ayında bildirilen toplam vaka sayısının ise yaklaşık 79 bin olduğu belirtildi.

Çin’deki artışın ardından vakaların yükseliş hızının yavaşladığı ve son dalganın zirve noktasına ulaştığı bildirildi. Bu nedenle mevcut veriler, ülkede kontrolsüz biçimde büyüyen yeni bir dalgadan çok, yaz aylarında görülen belirgin bir artışa işaret ediyor.

DSÖ küresel tabloyu nasıl değerlendiriyor?

DSÖ küresel tabloyu nasıl değerlendiriyor?

DSÖ’nün 26 Ağustos tarihli son küresel solunum yolu virüsleri raporunda SARS-CoV-2 aktivitesinin dünya genelinde düşük seviyede kaldığı belirtildi. Kurum ayrıca COVID-19’un küresel halk sağlığı riskini orta seviyede değerlendirmeyi sürdürüyor.

Dolayısıyla ABD ve Çin’deki yükseliş, COVID-19’un tamamen ortadan kalkmadığını gösterse de mevcut veriler dünya çapında yeni bir pandemi alarmını doğrulamıyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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