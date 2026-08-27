COVID-19 İçin Yeni Alarm: ABD ve Çin’de Yüz Binlerce Vaka Bildirildi, Bazı Okullar Kapatıldı
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COVID-19 vakalarının dünya genelinde yeniden artış gösterdiğine ilişkin haberler son günlerde sosyal medyada gündeme gelirken, ABD ve Çin’den gelen veriler virüsün hâlâ aktif biçimde dolaşımda olduğunu ortaya koyuyor. Ancak mevcut tablo, yeni bir küresel pandemi dalgasından ziyade bazı ülkelerde görülen bölgesel ve dönemsel artışlara işaret ediyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ise küresel SARS-CoV-2 aktivitesinin hâlen düşük seviyelerde olduğunu bildiriyor.
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ABD’de yaz aylarında COVID-19 hareketliliği artıyor
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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