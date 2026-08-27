COVID-19 İçin Yeni Alarm: ABD ve Çin’de Yüz Binlerce Vaka Bildirildi, Bazı Okullar Kapatıldı

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), 21 Ağustos tarihli verilerinde ülkede COVID-19 aktivitesinin arttığını açıkladı. Kuruma göre genel olarak akut solunum yolu hastalıklarının sağlık kuruluşlarına başvurularındaki seviyeler çok düşük olsa da COVID-19 aktivitesinde ulusal ve bölgesel yükseliş görülüyor. Özellikle ülkenin Batı ve Güney bölgelerinde artış dikkat çekiyor.

CDC, COVID-19 takibinde atık su analizleri ve modelleme verilerinden de yararlanıyor. Bu yöntemler, özellikle test ve vaka bildirimlerinin geçmiş yıllara kıyasla daha sınırlı olduğu dönemde virüsün toplumdaki dolaşımını izlemek açısından önem taşıyor.