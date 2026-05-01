Çöpten Üretilen Enerjiyle Isınan Seralarda Çilek ve Domates Hasadı Başladı

“Gaziantep Katı Atık Düzenli Depolama Sahamız şehirde yaşayan insanların günlük yaşantıları sonucu oluşan evsel atıklarının toplandığı bir saha. Burası günlük 2 bin ton atığın geldiği saha. Bu sahamızda gelen atıkları biz bertaraf etmekle yükümlüyüz. Çöp depolama sahaları şehirlerin en büyük problemli alanları. Bu alanların doğru yönetilmesi buraya gelen atıkların insan ve çevre sağlığına olan zararlı etkilerinin azaltılması çok önemlidir. Rehabilite ettiğimiz sahadan açığa çıkan çöp gazını elektrik enerjisine dönüştürmek üzere bir enerji üretim tesisi kurduk. Enerji üretim tesisimizde bulunan gaz motorlarımız bu çöp gazını yakmak suretiyle elektrik enerjisi üretti. Daha sonrasında bu açığa çıkan enerjiyi de elektriği de şehir şebekesine verdik ve bu 40 bin konutun elektrik ihtiyacını karşıladık”