article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Çöpten Üretilen Enerjiyle Isınan Seralarda Çilek ve Domates Hasadı Başladı

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
01.05.2026 - 15:32

Gaziantep’te katı atık sahasında üretilen çöp gazından elde edilen enerji, seralarda çilek ve domates üretimine dönüştü. Topraksız tarım yöntemiyle yapılan üretim hem çevre dostu bir modeli hem de sosyal bir projeyi aynı çatı altında buluşturuyor. Hasat edilen ürünler, belirli yaş grubundaki vatandaşlara ücretsiz olarak ulaştırılıyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Merkez Katı Atık Düzenli Depolama Sahası’nda, çöplerden elde edilen enerjiyle ısıtılan seralarda çilek ve domates üretimi gerçekleştiriliyor.

Topraksız tarım tekniğinin kullanıldığı seralar, hem çevre hem de sosyal faydayı bir araya getiriyor.

2020 yılında tamamlanan ve “sıfır atık” yaklaşımıyla işletilen tesiste günlük yaklaşık 2 bin ton evsel atık işlenerek ayrıştırılıyor ve enerjiye dönüştürülüyor. Elde edilen enerji şehir elektrik şebekesine aktarılırken, yaklaşık 40 bin konutun elektrik ihtiyacının karşılandığı belirtiliyor.

Aynı sahada çöp gazından elde edilen enerji yalnızca elektrik üretiminde değil, tarımsal üretimde de değerlendiriliyor. 1700 metrekarelik alanda kurulan seralarda bu enerji, kış aylarında ısıtma, yaz aylarında ise serinletme amacıyla kullanılıyor. Modern sistemlerle donatılan seralarda çilek ve domates üretimi yapılıyor; hasat edilen ürünler ise 65 yaş ve üzeri vatandaşlara ücretsiz olarak ulaştırılıyor.

Gazişehir Enerji A.Ş. Tesis Müdürü Şerif Yakut, sahadaki sürece ilişkin yaptığı değerlendirmede, atıkların enerjiye dönüşümünü şu sözlerle anlattı:

Gaziantep Katı Atık Düzenli Depolama Sahamız şehirde yaşayan insanların günlük yaşantıları sonucu oluşan evsel atıklarının toplandığı bir saha. Burası günlük 2 bin ton atığın geldiği saha. Bu sahamızda gelen atıkları biz bertaraf etmekle yükümlüyüz. Çöp depolama sahaları şehirlerin en büyük problemli alanları. Bu alanların doğru yönetilmesi buraya gelen atıkların insan ve çevre sağlığına olan zararlı etkilerinin azaltılması çok önemlidir. Rehabilite ettiğimiz sahadan açığa çıkan çöp gazını elektrik enerjisine dönüştürmek üzere bir enerji üretim tesisi kurduk. Enerji üretim tesisimizde bulunan gaz motorlarımız bu çöp gazını yakmak suretiyle elektrik enerjisi üretti. Daha sonrasında bu açığa çıkan enerjiyi de elektriği de şehir şebekesine verdik ve bu 40 bin konutun elektrik ihtiyacını karşıladık”

Enerji üretim sürecinde açığa çıkan atık ısının da değerlendirilmesiyle sera projesinin ortaya çıktığını belirten Yakut, üretim modelini şu ifadelerle aktardı:

“Gaz motorları çalışma prensipleri gereğince çöp gazının içerisindeki enerjinin yüzde 42'sini elektriğe dönüştürmekte. Geri kalan kısmını da atık ısı olarak atmosfere vermekte. Türkiye'de örnek olabilecek bir proje nasıl yapabiliriz dedik ve Gaziantep'te bu atık ısıları kullanabileceğimiz seralar oluşturduk. İlk etapta çilek serasıyla başladık. Yaklaşık bin metrekare bir alana çilek seramızı yaptık. Daha sonra 700 metrekare domates serası oluşturduk. Tamamen modern teknolojilere donatılmış bir sera” diye konuştu.

Seralarda üretim tamamen topraksız tarım sistemiyle yürütülüyor. Bitkiler, Hindistan cevizi kabuğundan elde edilen kokopit ortamında yetiştirilirken, besin ihtiyacı damla sulama sistemiyle sağlanıyor. Otomasyon destekli sistem sayesinde sera içi sıcaklık, nem ve ışık dengesi sürekli kontrol altında tutuluyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın