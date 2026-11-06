Çöpte Bulduğu Kağıtla 24 Saatte Zengin Oldu: Servetiyle İlk İşi Duygulandırdı

Bayi yetkilileri ve Colorado Piyango İdaresi'nin incelemelerinin ardından 840 binde bir olasılık taşıyan biletin doğruluğu resmi olarak onaylandı ve ikramiye Engfors'un adına tahsil edildi. İstatistiksel olarak 840 binde bir ihtimalin gerçeğe dönmesi, sokakta geçen uzun yılların ardından onun hayatında yeni bir dönem başlattı.

Büyük ikramiyeyi almasının ardından lüks tüketime ya da kontrolsüz harcamalara yönelmeyen Engfors, eline geçen kaynağı öncelikle geçmişte koptuğu ailesine ulaşmak için kullandı. Yaklaşık 20 yıldır haber alamadığı kızını bulabilmek amacıyla özel bir araştırmacı görevlendiren Engfors, yerel toplum merkezlerinin desteğiyle ailesine yeniden kavuştu. Yıllardır süren sokak hayatını geride bırakan 61 yaşındaki adam, kazandığı parayla başını sokabileceği küçük bir ev satın aldı.