Çöpte Bulduğu Kağıtla 24 Saatte Zengin Oldu: Servetiyle İlk İşi Duygulandırdı
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6 yıldır evsiz yaşayan Michael Engfors, çöpten geri aldığı kazı kazan kuponuyla 500 bin dolar kazandı.
İkramiyeyi alan Engfors, ilk iş olarak 20 yıldır haber alamadığı kızını aramaya koyuldu.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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