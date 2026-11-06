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Çöpte Bulduğu Kağıtla 24 Saatte Zengin Oldu: Servetiyle İlk İşi Duygulandırdı

Çöpte Bulduğu Kağıtla 24 Saatte Zengin Oldu: Servetiyle İlk İşi Duygulandırdı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
06.11.2026 - 10:03
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ABD'nin Colorado eyaletinde işini ve evini kaybettikten sonra yıllarca sokaklarda yaşam mücadelesi veren bir adam, benzin istasyonunda çöpe giden bir kuponu fark etti. Bu ayrıntı, saatler içinde tüm hayatını değiştiren sürecin başlangıcı oldu.

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Kaynak: CBS News

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6 yıldır evsiz yaşayan Michael Engfors, çöpten geri aldığı kazı kazan kuponuyla 500 bin dolar kazandı.

6 yıldır evsiz yaşayan Michael Engfors, çöpten geri aldığı kazı kazan kuponuyla 500 bin dolar kazandı.

Colorado'nun Aspen kentinde 6 yıldır evsiz olarak yaşayan 61 yaşındaki Michael Engfors, işini ve ardından evini kaybetmesiyle birlikte sokaklarda banklarda yatmaya başladı. Kiliselerin aşevlerinden sağlanan yemeklerle hayata tutunan Engfors, 6 yıl boyunca ağır şartlar altında yaşam mücadelesi verdi.

Dondurucu bir kış gününde ısınmak ve şansını denemek amacıyla yol üzerindeki bir benzin istasyonuna giren Engfors, cebinde kalan son 10 dolarla bir kazı kazan kartı satın aldı. İlk anda kazandığını fark edemeyip elinden düşürdüğü ve çöp kutusuna giden kuponu geri alarak üzerindeki alanları kazıdığında, 500 bin dolarlık en yüksek tutarın kendisine çıktığını gördü.

İkramiyeyi alan Engfors, ilk iş olarak 20 yıldır haber alamadığı kızını aramaya koyuldu.

İkramiyeyi alan Engfors, ilk iş olarak 20 yıldır haber alamadığı kızını aramaya koyuldu.

Bayi yetkilileri ve Colorado Piyango İdaresi'nin incelemelerinin ardından 840 binde bir olasılık taşıyan biletin doğruluğu resmi olarak onaylandı ve ikramiye Engfors'un adına tahsil edildi. İstatistiksel olarak 840 binde bir ihtimalin gerçeğe dönmesi, sokakta geçen uzun yılların ardından onun hayatında yeni bir dönem başlattı.

Büyük ikramiyeyi almasının ardından lüks tüketime ya da kontrolsüz harcamalara yönelmeyen Engfors, eline geçen kaynağı öncelikle geçmişte koptuğu ailesine ulaşmak için kullandı. Yaklaşık 20 yıldır haber alamadığı kızını bulabilmek amacıyla özel bir araştırmacı görevlendiren Engfors, yerel toplum merkezlerinin desteğiyle ailesine yeniden kavuştu. Yıllardır süren sokak hayatını geride bırakan 61 yaşındaki adam, kazandığı parayla başını sokabileceği küçük bir ev satın aldı.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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