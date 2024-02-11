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Comfort Zone: Risk İstemeyenler İçin Sıkılmadan Sabahlara Kadar Dinlenecek 14 Şarkı

etiket Comfort Zone: Risk İstemeyenler İçin Sıkılmadan Sabahlara Kadar Dinlenecek 14 Şarkı

Ali Aydemir
Ali Aydemir - Onedio Üyesi
11.02.2024 - 11:31

Risk almayı sevmeyenler için klasik şarkılar listesi burada!

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1. Metallica - Nothing Else Matters

2. R. Kelly - I Believe I Can Fly

3. Kylie Minogue - Can't Get You Out Of My Head

4. Nelly - Dilemma ft. Kelly Rowland

5. Bullet For My Valentine - Tears Don't Fall

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6. Madonna - Frozen

7. Justin Timberlake - What Goes Around...Comes Around

8. Britney Spears - ...Baby One More Time

9. Dr. Dre - Still D.R.E. ft. Snoop Dogg

10. Tarkan - Şımarık

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11. Ricky Martin - Livin' La Vida Loca

12. George Michael - Careless Whisper

13. Sting - Shape of My Heart

14. Bee Gees - How Deep Is Your Love

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