Comfort Zone: Risk İstemeyenler İçin Sıkılmadan Sabahlara Kadar Dinlenecek 14 Şarkı
Comfort Zone: Risk İstemeyenler İçin Sıkılmadan Sabahlara Kadar Dinlenecek 14 Şarkı
Risk almayı sevmeyenler için klasik şarkılar listesi burada!
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1. Metallica - Nothing Else Matters
2. R. Kelly - I Believe I Can Fly
3. Kylie Minogue - Can't Get You Out Of My Head
4. Nelly - Dilemma ft. Kelly Rowland
5. Bullet For My Valentine - Tears Don't Fall
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6. Madonna - Frozen
7. Justin Timberlake - What Goes Around...Comes Around
8. Britney Spears - ...Baby One More Time
9. Dr. Dre - Still D.R.E. ft. Snoop Dogg
10. Tarkan - Şımarık
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11. Ricky Martin - Livin' La Vida Loca
12. George Michael - Careless Whisper
13. Sting - Shape of My Heart
14. Bee Gees - How Deep Is Your Love
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