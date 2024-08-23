Çöllerdeyim Yanıyorum: Şarkılarını Çöl Temalı Kliplerle Taçlandırmış 18 Sanatçı
Çöllerdeyim Yanıyorum: Şarkılarını Çöl Temalı Kliplerle Taçlandırmış 18 Sanatçı
Hem şarkılar hem de klipler güzel! Bir dönemin furyası çöllerde klip çekmek ve tozu toprağı havaya kaldırmaktı. Bizler de çöl temalı klip çeken sanatçıları sizler için derledik. İyi izlemeleer!
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1. Gülşen - Kardan Adam
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2. Sting - Desert Rose
3. Demet Akalın - Sepet
4. Bengü - Gezegen
5. Göksel - Çölde Bi’ Vaha
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6. Hande Yener - Uzaylı
7. Ajda Pekkan - Yakar Geçerim
8. Burcu Güneş - Aşkın Beni Baştan Yazar
9. Ayse Hatun Önal - Olay
10. Ece Seçkin - Bu Ne Ya
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11. Nil Karaibrahimgil - Akbaba
12. Zeynep Dizdar - Zehir Gibi
13. Sibel Can - Bil Diye Söylüyorum
14. Yeşim Salkım ft. DJ Serdar Ayyıldız - Unutursun Gönlüm
15. Petek Dinçöz - Bende Kaldı
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