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Çöllerdeyim Yanıyorum: Şarkılarını Çöl Temalı Kliplerle Taçlandırmış 18 Sanatçı

etiket Çöllerdeyim Yanıyorum: Şarkılarını Çöl Temalı Kliplerle Taçlandırmış 18 Sanatçı

Ali Aydemir
Ali Aydemir - Onedio Üyesi
24.08.2024 - 00:07

Hem şarkılar hem de klipler güzel! Bir dönemin furyası çöllerde klip çekmek ve tozu toprağı havaya kaldırmaktı. Bizler de çöl temalı klip çeken sanatçıları sizler için derledik. İyi izlemeleer!

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1. Gülşen - Kardan Adam

2. Sting - Desert Rose

3. Demet Akalın - Sepet

4. Bengü - Gezegen

5. Göksel - Çölde Bi’ Vaha

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6. Hande Yener - Uzaylı

7. Ajda Pekkan - Yakar Geçerim

8. Burcu Güneş - Aşkın Beni Baştan Yazar

9. Ayse Hatun Önal - Olay

10. Ece Seçkin - Bu Ne Ya

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11. Nil Karaibrahimgil - Akbaba

12. Zeynep Dizdar - Zehir Gibi

13. Sibel Can - Bil Diye Söylüyorum

14. Yeşim Salkım ft. DJ Serdar Ayyıldız - Unutursun Gönlüm

15. Petek Dinçöz - Bende Kaldı

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16. Ayşegül Aldinç - Al Beni

17. İrem Derici - Dur Yavaş

18. Tarkan - Kuzu Kuzu

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