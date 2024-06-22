Çok Bilinmeseler Bile Saniyeler İçerisinde Ölmenize Sebep Olabilecek 15 Madde
Çok Bilinmeseler Bile Saniyeler İçerisinde Ölmenize Sebep Olabilecek 15 Madde
Yaşam gerçekten tehlikelerle dolu olsa da, bazen en tehlikeli şeyler aslında günlük hayatımızda en çok karşılaştığımız maddeler oluyor. Bugün, saniyeler içerisinde ölmenize sebep olabilecek 15 maddeye bakacağız.
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1. "Yer altında olan kapalı alanlar."
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2. "Nehirler gibi akan su kütleleri."
3. "Yorgunken araba sürmek."
4. "Normal bir düşüş."
5. "Elektrik akımı."
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6. "Reçetesini okumadan ilaç kullanmak. Özellikle de farklı türden ilaçları aynı anda kullanıyorsanız!"
7. "İnek, koyun, at tarzı büyük hayvanlar."
8. "Farklı temizlik ürünlerini karıştırmak."
9. "Merdivenler. Özellikle de elleriniz cebinizdeyken."
10. "Eğer daha önce eğitim almadıysanız kayak olabilir."
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11. "Garaj kapılarının yayları."
12. "Yemek yerken boğazınıza bir şeyin kaçması sonucu boğulmanız."
13. "Diş enfeksiyonları."
14. "Alerjiler."
15. "Yüze atılan sağlam bir yumruk."
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