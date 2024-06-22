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Çok Bilinmeseler Bile Saniyeler İçerisinde Ölmenize Sebep Olabilecek 15 Madde

Çok Bilinmeseler Bile Saniyeler İçerisinde Ölmenize Sebep Olabilecek 15 Madde

Aden
Aden - Onedio Üyesi
22.06.2024 - 13:01

Yaşam gerçekten tehlikelerle dolu olsa da, bazen en tehlikeli şeyler aslında günlük hayatımızda en çok karşılaştığımız maddeler oluyor. Bugün, saniyeler içerisinde ölmenize sebep olabilecek 15 maddeye bakacağız.

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1. "Yer altında olan kapalı alanlar."

1. "Yer altında olan kapalı alanlar."

'Toksik gazlar birikebilir ve giren herkesi anında öldürebilir. Böyle bir durumdan şüpheleniyorsanız durumu profesyonellere bırakmanız en iyisi olacaktır.'

2. "Nehirler gibi akan su kütleleri."

2. "Nehirler gibi akan su kütleleri."

'En sakin ve sığ duran su kütlesi bile aslında alt akıntı yüzünden hem hızlı hem derin olabilir.'

3. "Yorgunken araba sürmek."

3. "Yorgunken araba sürmek."

'Bir an yorgunlukla gözünü kapatıp daha sonra kendini yolun diğer ucunda kaza yapmış halde bulabilirsin.'

4. "Normal bir düşüş."

4. "Normal bir düşüş."

'Sadece ayağınızın kayması ile kafanızı yanlış şekilde çarpıp ölebilirsiniz.'

5. "Elektrik akımı."

5. "Elektrik akımı."

'Tek bir kaçak bile sonunuz olabilir.'

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6. "Reçetesini okumadan ilaç kullanmak. Özellikle de farklı türden ilaçları aynı anda kullanıyorsanız!"

6. "Reçetesini okumadan ilaç kullanmak. Özellikle de farklı türden ilaçları aynı anda kullanıyorsanız!"

7. "İnek, koyun, at tarzı büyük hayvanlar."

7. "İnek, koyun, at tarzı büyük hayvanlar."

'Tek bir yanlış hamle ve anında sonunuz gelebilir.'

8. "Farklı temizlik ürünlerini karıştırmak."

8. "Farklı temizlik ürünlerini karıştırmak."

'Aniden zehirli gazlar yaratabilirsiniz.'

9. "Merdivenler. Özellikle de elleriniz cebinizdeyken."

10. "Eğer daha önce eğitim almadıysanız kayak olabilir."

10. "Eğer daha önce eğitim almadıysanız kayak olabilir."

'Yanlış bir pozisyonda düşmeniz veya bir ağaca denk gelmeniz çok kötü sonuçlara sahip olabilir.'

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11. "Garaj kapılarının yayları."

11. "Garaj kapılarının yayları."

'Bu yaylar büyük baskı altında duruyor ve yerlerinden fırlamaları demek vücudunuzun herhangi bir yerini paramparça etmeleri demek olabilir.'

12. "Yemek yerken boğazınıza bir şeyin kaçması sonucu boğulmanız."

'Lütfen yerken konuşmayın.'

13. "Diş enfeksiyonları."

13. "Diş enfeksiyonları."

'Enfeksiyonun beyninize ulaşması demek anında ölmeniz demek oluyor.'

14. "Alerjiler."

14. "Alerjiler."

'Fıstığa karşı alarjisi olan birisine fıstıklı bir ürün vermeniz ve boğazının şişmesi ile ölmesi sadece dakikalar sürebilir.'

15. "Yüze atılan sağlam bir yumruk."

15. "Yüze atılan sağlam bir yumruk."

'Sadece 2000 ve 2016 yılları arasında Avustrulya'da 200 kişinin ölümüne sebep oldu.'

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