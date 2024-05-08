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Coğrafyası Havası İnsanı Derken Sanki Oraya Aitmişsiniz Gibi Hissettirecek Ülke: İtalya

etiket Coğrafyası Havası İnsanı Derken Sanki Oraya Aitmişsiniz Gibi Hissettirecek Ülke: İtalya

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
08.05.2024 - 22:49

Tarihin en eski zamanlarından beri pek çok farklı yapı ile dikkat çeken İtalya, herkesin görmek için hayal kurduğu ülkelerden biri... İtalya'da gezilecek yerler kesinlikle bitmez ama sizin için en turistik yerleri derledik!

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Dünyayı gezmek isteyenlerin listesinin başında gelen ülkelerden biri de İtalya! Her şeyiniz hazır sadece gezinizi planlamanızda zorluk çekiyorsanız Roma ile başlayın.

İtalya'nın başkenti olan Roma, binlerce yıllık tarihine tanıklık etmek için size muhteşem bir güzellik sunuyor! Antik Roma İmparatorluğu'nun izlerini keşfedin, Colosseum, Pantheon, Forum Romanum gibi yerleri ziyaret edebilirsiniz.

Venedik'te gondol turu yaparak şehre farklı bir gözle bakabilirsiniz...

118 adanın birbirine bağlanması ile dizayn edilmiş bir şehir olan Venedik, dünyanın en romantik şehirlerinden biri olma özelliğine sahip. Üstelik okuduğunuz kitaplarda, dizilerde, filmlerden bildiğiniz kadarıyla buraya gelince hiç yabancılık hissetmeyeceğinize de eminiz! 'Aşıklar Şehri'ne uğramadan İtalya turunu tamamlamış sayılmazsınız.

Dikkat çekici mimarisiyle Pisa Kulesi'nde fotoğraflar çekinerek oldukça eğlenebilirsiniz.

Dikkat çekici mimarisiyle Pisa Kulesi'nde fotoğraflar çekinerek oldukça eğlenebilirsiniz.

Roma'nın sembollerinden biri olan Pisa Kulesi'ni kullanıcıların sosyal medya hesaplarından paylaştıkları görsellerden bildiğinize eminiz! 😅 Her yıl binlerce turiste ev sahipliği yapan Pisa Kulesi, İtalya'da görülmesi gereken yerler listesinin de başlarında yer alıyor...

Tarihi yerlerde bulunmaktan hoşlanıyorsanız rotanızı Pompei Antik Kenti'ne çevirin.

Tarihi yerlerde bulunmaktan hoşlanıyorsanız rotanızı Pompei Antik Kenti'ne çevirin.

İlk yerleşimleri M.Ö 9.yüzyıla uzanan bu antik kent, bugüne dek pek çok farklı medeniyete ev sahipliği yapan kent Venüz Yanardağı'nın eteklerinde yer almaktadır. Roma'nın şatafatını gözler önüne sürmesi, liman kenti olması gibi  kentin en göze çarpan noktalarından biridir. M.S 24 Ağustos 79 tarihinde Vezüv Yanardağı faaliyete geçti bununla birlikte artık kent içinde yaşayan herkes antik kentle birlikte küller altına gömüldü. Bu kalıntıyı daha yakından incelemek isterseniz mutlaka ziyaret edin.

Floransa sanatının içine dalış yapmaya hazır olun...

Floransa sanatının içine dalış yapmaya hazır olun...

Floransa, Rönesans döneminin doğum yeri olarak bilinir. Ücretsiz olarak ziyaret edebileceğiniz Floransa Katedrali sanatın başkenti olan İtalya'ya en uygun yapılardan biri... Dünyanın en büyük üçüncü katedrali olma özelliği taşır ve kubbesi tam 16 yılda tamamlanmıştır. Uffizi Galerisini ziyaret ederek ünlü sanatçıların eserlerini görebilirsiniz.

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Floransa'nın ünlü meydanı Piazza Michelangelo'yu ziyaret edebilirsiniz.

Floransa'nın ünlü meydanı Piazza Michelangelo'yu ziyaret edebilirsiniz.

Arno Nehri üzerine kurulmuş olan bu meydan, Floransa manzarasını en iyi şekilde izleyebileceğiniz yerlerden birisi... Ünlü Rönesans sanatçısı Micheleagelo'ya adanmış bu meydanın tam ortasında bir Davut heykeli de mevcut. Küçük bir tüyo: Meydanda rahat vakit geçirmek isterseniz sabah erken saatler ya da akşam geç saatlerde uğrayabilirsiniz.

Rotamıza alışveriş çılgınlarının bayılacağı bir yeri ekledik: Milano!

Rotamıza alışveriş çılgınlarının bayılacağı bir yeri ekledik: Milano!

Eğer turistik seyahatler esnasında alışveriş yapmaktan hoşlanıyorsanız Milano kesinlikle aklınızı başından alacak! Binlerce ünlü tasarımcının markalarına ve farklı zamanlarda gerçekleşen defilere tanıklık edebilirsiniz. Şehrin moda caddesi Quadrilatero della Moda'da alışveriş yapabilirsiniz.

Romanın en görkemlisi yapısı: Kolezyum.

Romanın en görkemlisi yapısı: Kolezyum.

İhtişamlı yapısıyla dikkat çeken Kolezyum, mutlaka ziyaret etmeniz gereken yerlerden biri. Dünyanın en büyük amfi tiyatrosu olma özelliğine sahip olan bu amfide halka eğlenceli gösteriler de sunuluyor. Açılışının yaklaşık 100 gün sürdüğü söylenen bu yapıda görülmesi gereken yerlerden biri...

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