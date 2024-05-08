Coğrafyası Havası İnsanı Derken Sanki Oraya Aitmişsiniz Gibi Hissettirecek Ülke: İtalya
Coğrafyası Havası İnsanı Derken Sanki Oraya Aitmişsiniz Gibi Hissettirecek Ülke: İtalya
Tarihin en eski zamanlarından beri pek çok farklı yapı ile dikkat çeken İtalya, herkesin görmek için hayal kurduğu ülkelerden biri... İtalya'da gezilecek yerler kesinlikle bitmez ama sizin için en turistik yerleri derledik!
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Dünyayı gezmek isteyenlerin listesinin başında gelen ülkelerden biri de İtalya! Her şeyiniz hazır sadece gezinizi planlamanızda zorluk çekiyorsanız Roma ile başlayın.
Venedik'te gondol turu yaparak şehre farklı bir gözle bakabilirsiniz...
Dikkat çekici mimarisiyle Pisa Kulesi'nde fotoğraflar çekinerek oldukça eğlenebilirsiniz.
Tarihi yerlerde bulunmaktan hoşlanıyorsanız rotanızı Pompei Antik Kenti'ne çevirin.
Floransa sanatının içine dalış yapmaya hazır olun...
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