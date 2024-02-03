Çocukluk Zamanlarına Dair Özledikleri Şeyleri Paylaşarak Varolmanın Dayanılmaz Hafifliğini Hissettiren 15 Kişi
Çocukluk Zamanlarına Dair Özledikleri Şeyleri Paylaşarak Varolmanın Dayanılmaz Hafifliğini Hissettiren 15 Kişi
Kaynak: https://www.buzzfeed.com/fabianabuont...
Çocukken deneyimledikleri ve yetişkinlik yıllarına kadar bu deneyimlerin ne kadar havalı olduğunu anlamadıkları şeyleri paylaşarak hepimizi nostalji yolculuğuna sürükleyen kullanıcılardan derlediğimiz bu içeriğimizi hadi hep birlikte inceleyelim...👇
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1. "Arabada ya da herhangi bir yerde uyuya kalıp sonra gözünü yatakta açmanın verdiği tarif edilemez..."
2. "Okul sayesinde arkadaş edinmek ve onlarla vakit geçirmek çok kolaydı. Şimdi ise bir iki arkadaşla buluşmak bir yana, tek bir arkadaş ile buluşma ayarlamak bile yoruyor."
3. "O zamanlarda yaz tatilleri gerçekten de tatil gibi hissettiriyordu..."
4. "Her gün ev yemeği yiyebilmek. Şimdilerde ise iş yoğunluğu yüzünden evde yemek bile yiyemiyorum..."
5. "Hiç bitmeyen bir enerji. Her gün dışarda koşuşturmak ve oyun oynamak. Şimdi evden bakkala yürümek bile yorucu geliyor."
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6. "Televizyonda çıkan çizgi filmlerin verdiği tat anlatılmaz yaşanır sadece. Bu günlerde ise televizyon bile izlemiyorum..."
7. "Eskiden bayramları kutlamalar için dört gözle beklerden artık işe gitmemek ve evde uyumak için bekler oldum."
8. "Okuldan geldikten sonra sadece oyun oynamak. Hiçbir sorumluluğunun olmaması ve kafanın tamamen rahat olması..."
9. "İnternetin ilk zamanları o kadar ilginçti ki o zamanlarda internet diyince akla sadece sosyal medya gelmiyordu. O zamanlarda bir çok farklı forumlar ve oyun siteleriyle doluydu internet."
10. "O zamanlarda dışarda vakit geçirmek daha çok cezbediciydi. Hem zaten annemler yemek hazır olmadan etrafı dağıtmamamız için eve gelmemize izin vermezdi. Şimdi ise evden çıkmak istemiyorum..."
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11. "Genel olarak çocuk olmak. O zamanlar tek yapmak istediğim büyümekti şimdi ise her gün küçüklüğümü özlüyorum..."
12. "O zamanlar sinirimi bozsa da şu an özlediğim şey babamla her film izlediğimizde babamın daha filmin ilk dakikalarında uyuya kalmasıydı."
13. "Küçük bir köyde büyüdüğüm için yemeklerimizi hep birlikte yerdik ve çoğu şeyi bahçemizde kendimiz yetiştirirdik. Şimdi ise tek başıma marketten aldığım hazır gıdayı yiyorum..."
14. "Takım tutmak ve aileyle birlikte her maçı izlemek ve takip etmek favori aktivitelerimdendi şimdi ise takımları bile tanımıyorum."
15. "Sabah erkenden uyanıp tüm gün yarınlar yokmuşcasına bilgisayar oyunu oynamayı özledim..."
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