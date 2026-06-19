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Çocuklu Aileler İçin Mısır’da En Uygun Tatil Bölgeleri

etiket Çocuklu Aileler İçin Mısır’da En Uygun Tatil Bölgeleri

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
19.06.2026 - 12:03
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Çocuklu aileler tatil planı yaparken daha seçici olabiliyor. Aileler özellikle yurt dışı tatillerinde hem çocukların keyif alacağı hem de kendilerinin rahat edebileceği rotaları tercih ediyor. Son yıllarda popüler olan Mısır da bu rotalardan biri! İşte çocuklu aileler için Mısır'da tercih edilebilecek en uygun tatil bölgeleri. 👇

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1. Çocuklu aileler için en risksiz adres, Hurghada!

1. Çocuklu aileler için en risksiz adres, Hurghada!

Mısır'da aile tatili denince akla ilk gelen yerlerden biri Hurghada. Bölgede çocuk dostu otel sayısının fazla olması ailelerin işini kolaylaştırıyor. Geniş plajlar, büyük havuzlar ve çocuklara yönelik aktiviteler sayesinde gün boyu keyifli vakit geçirmek mümkün. Özellikle ilk kez Mısır'a gidecek aileler için güvenli ve konforlu bir seçenek. Bölgede yer alan Rixos Premium Magawish gibi aile odaklı resort oteller de çocuk kulüpleri, geniş sosyal alanları ve her yaşa hitap eden aktiviteleriyle ideal bir tatil ortamı sunuyor!

2. Daha sakin bir tatil arayan ailelere uygun bir rota: El Gouna!

2. Daha sakin bir tatil arayan ailelere uygun bir rota: El Gouna!

Kalabalık tatil bölgelerini tercih etmek istemeyen aileler için El Gouna iyi bir alternatif olabilir. Düzenli yapısı ve sakin atmosferi sayesinde özellikle küçük çocuklu aileler burada daha rahat bir tatil yapıyor. Bölgede yürüyüş yapılabilecek alanlar ve aile dostu işletmeler de bulunuyor. Daha huzurlu bir tatil yapmak isteyen ailelerin favori tercihi!

3. Sharm El Sheikh, hem deniz keyfi hem de eğlenceli aktiviteleri bir arada sunuyor!

3. Sharm El Sheikh, hem deniz keyfi hem de eğlenceli aktiviteleri bir arada sunuyor!

Sharm El Sheikh, hem deniz keyfi yapmak hem de farklı aktiviteler denemek isteyen aileler için ideal bölgelerden biri. Birçok otelde çocuk kulüpleri ve eğlence alanları bulunuyor. Deniz altı yaşamının oldukça zengin olması da çocukların ilgisini çekebiliyor. Bölgede bulunan Rixos Premium Seagate, Rixos Radamis ve Swissotel Sharm El Sheikh gibi tesisler ise aquaparkları, geniş havuz alanları ve ailelere yönelik hizmetleriyle öne çıkan konaklama seçenekleri arasında yer alıyor. Dopdolu bir tatil için ideal bir rota!

4. Doğayla iç içe bir tatil isteyenler için Marsa Alam!

4. Doğayla iç içe bir tatil isteyenler için Marsa Alam!

Marsa Alam, Mısır'ın daha sakin bölgelerinden biri olarak biliniyor. Büyük şehir kalabalığından uzak olması ailelerin daha rahat bir tatil geçirmesine yardımcı oluyor. Denizi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan bölgede günler daha sakin bir tempoda geçiyor.

5. Geniş plajlarıyla dikkat çeken Makadi Bay!

5. Geniş plajlarıyla dikkat çeken Makadi Bay!

Hurghada'ya yakın konumda bulunan Makadi Bay, özellikle uzun sahil şeridiyle biliniyor. Çocuklarla birlikte rahat vakit geçirilebilecek plajları sayesinde ailelerin ilgisini çeken bölgeler arasında yer alıyor. Daha sakin bir tatil yapmak isteyenler için de uygun bir ortam sunuyor. Kısacası Makadi Bay, deniz tatiline odaklanan aileler tarafından sıkça tercih edilen destinasyonlardan biri.

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6. Akdeniz kıyısında ailece tatil yapmak isteyenler için en ideal rota: El Alamein!

6. Akdeniz kıyısında ailece tatil yapmak isteyenler için en ideal rota: El Alamein!

Mısır'ın Akdeniz kıyısında yer alan El Alamein, son yıllarda popülerliği giderek artan tatil bölgeleri arasında yer alıyor. Daha sakin bir atmosfer sunması sayesinde özellikle kalabalıktan uzaklaşmak isteyen aileler tarafından tercih ediliyor. Yaz aylarında deniz tatili yapmak isteyenler için oldukça keyifli bir alternatif oluşturuyor. Bölgede yer alan Rixos Premium Alamein de ailelerin tercih edebileceği konaklama seçenekleri arasında bulunuyor.

7. Soma Bay, konforlu ve sakin bir tatil arayanlara...

7. Soma Bay, konforlu ve sakin bir tatil arayanlara...

Soma Bay, Mısır'ın en düzenli ve bakımlı tatil bölgelerinden biri olarak gösteriliyor. Kalabalık turistik merkezlere göre daha sakin bir yapıya sahip olması ailelerin rahat etmesini sağlıyor. Temiz plajları ve huzurlu atmosferiyle özellikle dinlenme odaklı tatil planlayanlara hitap ediyor. Çocuklarla birlikte keyifli vakit geçirmek isteyen aileler için iyi bir alternatif.

8. Daha farklı bir tatil deneyimi arayan aileler için, Dahab!

8. Daha farklı bir tatil deneyimi arayan aileler için, Dahab!

Dahab, klasik tatillerden farklı bir atmosfer sunan bölgelerden biri. Daha sakin ve doğal yapısıyla öne çıkan bu destinasyon, özellikle keşfetmeyi seven ailelerin ilgisini çekiyor. Bölgede deniz keyfi yapmanın yanı sıra çevreyi gezmek ve aksiyon dolu farklı deneyimler yaşamak da mümkün. Çocuklarıyla birlikte daha özgür bir tatil planlamak isteyen aileler için değerlendirilebilecek seçenekler arasında yer alıyor.

9. Kısa süreli aile tatilleri için avantajlı bir seçenek: Ain Sokhna!

9. Kısa süreli aile tatilleri için avantajlı bir seçenek: Ain Sokhna!

Kahire'ye yakın konumuyla dikkat çeken Ain Sokhna, özellikle kısa süreli tatil planları yapan aileler için uygun bir seçenek. Ulaşım süresinin görece daha kısa olması çocuklu aileler açısından önemli bir avantaj sağlıyor. Sahil boyunca uzanan plajları sayesinde deniz tatili yapmak isteyenlere de hitap ediyor. Birkaç günlük kaçamak planlayan ailelerin tercih edebileceği bölgelerden biri olarak öne çıkıyor.

10. Kalabalıktan uzaklaşmak isteyen aileler için ideal seçenek, Taba!

10. Kalabalıktan uzaklaşmak isteyen aileler için ideal seçenek, Taba!

Mısır'ın kuzeydoğusunda yer alan Taba, daha sakin bir tatil geçirmek isteyen ailelerin tercih edebileceği bölgeler arasında bulunuyor. Taba, gürültülü ve yoğun turistik merkezlere göre daha huzurlu bir atmosfere sahip. Deniz manzarası ve doğal güzellikleriyle öne çıkan bu bölge, tatilde dinlenmek isteyen ailelere hitap ediyor. Özellikle kalabalıktan uzak bir tatil planlayanlar için değerlendirmeye değer rotalardan biri.

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İrem Coşkun
İrem Coşkun
Onedio Üyesi
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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